الأوبرا تحتفل بذكرى المولد النبوي في القاهرة والإسكندرية

تحتفل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، بالذكرى العطرة للمولد النبوي الشريف حيث تنظم حفلين بالقاهرة والإسكندرية لفرقة الانشاد الديني يتضمنان مختارات من اشهر الأناشيد والابتهالات والمديح النبوي، وذلك في الثامنة مساء الخميس ٢٩ اكتوبر علي مسرح الجمهورية بالقاهرة ويسبقه حفل مساء الأربعاء ٢٨ أكتوبر على مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية.





يقود حفل القاهرة على مسرح الجمهورية المايسترو الدكتور علاء عبدالسلام ويشارك فيه المنشدون ولاء رميح، تامر نجاح، إبراهيم فاروق ،حسام صقر ،احمد العمري ،عيد ابوالمجد ،محمد عبدالحميد ووائل السراج .





اما حفل الإسكندرية يقام بقيادة المايسترو عمر فرحات ويشارك فيه كل من سماح عباس ،احمد نافع، محمد عبدالتواب ،حاتم زيدان ،طه حسين ، بلال مختار ،احمد حسن واشرف زيدان.





المعروف ان فرقة الإنشاد الديني أسسها الموسيقار الراحل عبدالحليم نويرة عام 1972 وبدأت اولي حفلاتها بقيادته عام 1973 وكان الهدف منها الحفاظ علي التراث الغنائي الديني، تخصصت في تقديم الأعمال والألحان الدينية وتدريب وتبني الأصوات الشابة الواعدة علي الاناشيد والابتهالات الدينية وتشارك الفرقة سنويًا في إحياء ليالي رمضان وذلك من خلال برنامج الاوبرا الرمضاني، الى جانب مشاركتها في إحياء جميع المناسبات الدينية على مدار العام على مسارح دار الأوبرا المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.



