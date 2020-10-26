ضبط عنصر إجرامى بحوزته هيروين وحشيش وماريجوانا بالجيزة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وترويجها.



تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط أحد العناصر الإجرامية تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه، متخذًا من دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.



وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام وبمشاركة مديرية أمن الجيزة تم استهدافه وضبطه.. وبحوزته (4 إسطوانة لمخدر الهيروين – 8 طرب لمخدر الحشيش – كمية من مخدر الماريجوانا – كمية من مخدر الآيس " الشابو" – عدد من الأقرلص المخدرة – بندقية خرطوش - عدد من الطلقات – مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة – ميزان حساس) وذلك حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة ، وبمواجهته بالمضبوطات أيد بما جاء بالتحريات.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

