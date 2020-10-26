الضرائب: 300 ندوة تثقيفية في نوفمبر لتوعية المجتمع عن التحول الرقمي

للتوافق مع رؤية مصر للتحول الرقمي 2030.. الضرائب تلزم الممولين من الأشخاص الطبيعيين بالإقرار الإلكتروني بدءا من يناير المقبل.. وتخصيص خط ساخن للرد على جميع الاستفسارات وحل المشكلات