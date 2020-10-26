الضرائب: 300 ندوة تثقيفية في نوفمبر لتوعية المجتمع عن التحول الرقمي

أكد محمد عبد الصمد القائم بأعمال رئيس قطاع التدريب بمصلحة الضرائب؛ أن القطاع يسعي خلال الشهر المقبل لتنظيم أكثر من 300 ندوة تثقيفية وتوعوية خاصة بالاقرارات الضريبية المميكنة.
جاء ذلك خلال مشاركته بفعاليات ندوة نظمتها المصلحة ندوة بعنوان " تأثير الإعلام ودوره فى المجتمع الضريبى " بمقر مركز كبار الممولين بحضور كلا من رضا عبد القادر، رئيس المصلحة و الاعلامي عمرو الليثي، و المهندس ياسر تيمور مستشار وزير المالية لتطوير الضرائب ، ومصطفى الحوام رئيس القطاع التنفيذى، وصلاح يوسف رئيس قطاع البحوث الضريبية ، و محمد عبد الصمد القائم بأعمال رئيس قطاع التدريب ، ومحمد ماهر شحاتة مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، وسعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، والدكتور السيد محمود صقر رئيس الإدارة المركزية لشؤن مكتب رئيس المصلحة ، وعدد من قيادات المصلحة.
اقرأ أيضا:الاجراءات الضريبية خصوصا كيفية تقديم الاقرار الإلكتروني من خلال البرامج التثقيفية والندوات مع الجامعات والمجتمعين المدني والضريبي والغرف التجارية؛ موضحا أنه يأتي ضمن تكليفات القيادة السياسية لوزارة المالية بهدف نشر الوعي الضريبي.
أوضح "عبد الصمد"أن مصلحة الضرائب تدرك دور وسائل الإعلام في تطوير المجتمع الضريبي ونشر الوعي، لتعزيز الشمول المالي وميكنة الخدمات والإجراءات الحكومية نحو التحول الرقمي والتي من بينها منظومة الضرائب لتشمل الاقرارات المميكنة و الفاتورة الإلكتروني و من قبلها عمليات الدفع والتحصيل الذكي.