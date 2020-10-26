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رياضة

وزير الرياضة يكرم منتخب مصر لرفع الأثقال للمكفوفين

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 01:50 م
وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
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ريهام بكير
قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتكريم منتخب مصر لرفع الأثقال للمكفوفين والأجهزة الفنية والإدارية، بعد تحقيق نتائج مبهرة في بطولة العالم رقم 14، وبطولة أفريقيا الأولي والتي أقيمت بالجيزة خلال الفترة من (15-22 /11 /2019)، وذلك بحضور مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للمكفوفين برئاسة الدكتور أحمد عوين، ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة.  

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن رياضة رفع الأثقال التي دخلت ضمن ألعاب المكفوفين في مصر قبل نحو عامين فقط رغم حداثتها، استطاع اللاعبون تسجيل أرقامًا تدل على مستقبل كبير لهذه اللعبة، فلم تقتصر اللعبة على الرجال فقط، وإنما كان من بين أبطالها فتيات حققن أرقامًا كبيرة، موضحًا أن القيادة السياسية تتابع ما يتم إنجازه بالرياضة المصرية وتدعم بكل قوة الرياضيين على كل المستويات. 

وأشار "صبحي" إلى أن الوزارة تدعم كل الرياضيين المصريين في مختلف اللعبات، خاصة من يحصد الميداليات ويحقق مراكز متقدمة، وأن الوزارة تسعى لتذليل أي عقبات تواجه الاتحادات الرياضية، سواء في فترة الإعداد أو المشاركة في البطولات والمحافل الدولية، مشددًا على أن دور الوزارة هو توفير المناخ المناسب للعمل وتحقيق البطولات. 

وطالب وزير الرياضة ابطال رفع الاثقال من المكفوفين بضرورة المشاركة في انتخابات مجلس النواب، والإدلاء بأصواتهم في هذا العُرس الديمقراطي، إيمانا بالدور الوطني والاستحقاق الانتخابي للمواطنين. ومن جانبه، قدم الدكتور أحمد عوين رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للمكفوفين الشكر لوزير الشباب والرياضة على الدعم المتواصل للاتحاد بصفة خاصة والرياضة المصرية بصفة عامة، مما كان له بالغ الأثر في تحقيق العديد من البطولات التي أضيفت لسجلات الرياضة المصرية في الأونة الأخيرة. 

يذكر أن البطولتين شارك فيها ١٠ دول هم "مصر، اليابان، اوكرانيا، الهند، تركيا، روسيا، التشيك، جورجيا، فنزويلا وليبيا".

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