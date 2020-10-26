قطع مياه مفاجئ بالقاهرة في 13 منطقة.. اعرف السبب

كسر خط مياه



إمتداد رمسيس 1،2، إسكات التوفيق، معهد القاهرة، قاعة المؤتمرات، مستشفى العباسية، كلية الفنية العسكرية، المعهد الفني للقوات المسلحة، الأرصاد الجوية، جامعة عين شمس، مستشفى عين شمس التخصصي، هيئة التسليح للقوات المسلحة، المنطقة المركزية العسكرية، كهرباء الريف، الجبل الاخضر.





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وذلك نظرا لتسبب احدى الشركات في كسر خط مياه قطره 800 ملي متر ف يشارع الخليج المصري مع شارع بورسعيد، والشركة تعمل على إصلاح الأمر في أسرع وقت.





وتهيب الشركة باصحاب المخابر والمستشفيات تدبير إحتياجاتهم من المياه، لحين الإصلاح، كما تم دفع سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المذكورة.

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه نظرا لتسبب احدى الشركات العاملة تحت إشراف الجهاز التنفيذي والصرف الصحي فى، أنه سيتم قطع المياه عن 13 منطقة بالقاهرة أبرزها إمتداد رمسيس، والمناطق هي: