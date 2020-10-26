أحمد حسن منفعلا: مينفعش نسكت على اللي حصل لـ بيراميدز أمام نهضة بركان

أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن فريق بيراميدز تعرض لظلم واضح من جانب الحكم الكاميروني آليوم نيانت خلال لقاء نهضة بركان في نهائي بطولة الكونفدرالية.









وقال أحمد حسن في تصريحات عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع على راديو مصر:" الحكم ظلم بيراميدز في بعض الحالات، هناك اعتداء حدث على محمد فاروق لاعب بيراميدز بدون كرة، والحكم رفض العودة لتقنية الفيديو، من الواضح أن هناك انحياز واضح لصالح نهضة بركان المغربي".





وخسر بيراميدز لقب الكونفدرالية الإفريقية أمام نهضة بركان المغربي، بعد هزيمته في المباراة النهائية ليلة أمس، بنتيجة 0-1.









وأضاف: "كنت نتمنى تتويج بفريق مصري، وأن تستحوذ الكرة المصرية على البطولات القارية، ويجب على الكاف أن يراجع ما يحدث من جانب الحكام".



