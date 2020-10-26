كلية آداب القاهرة تعلن شروط التحويل من قسم إلى آخر.. وتؤكد استمرار الأنشطة الطلابية

أكد الدكتور شريف كامل عميد كلية الآداب جامعة القاهرة، حرص الكلية على اتباع النظام الذى أقرته جامعة القاهرة من حيث عدد حضور الطلاب بالكلية يومين أو أكثر على أن تكون باقى المحاضرات أونلاين.
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وأشار عميد الكلية، إلى أن الأنشطة الطلابية ستظل متاحة للطلاب بكافة أنواعها سواء الرياضية أو الفنية ولكن بنسبة أقل من أى عام دراسى سابق، وذلك لتطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.
وكان "شريف"، قد أكد أن الطالب الذى لا يرتدي الكمامات الطبية داخل الحرم الجامعى أو داخل المدرجات، يحرم من حضور المحاضرات الخاصة به خلال اليوم الدراسى.
وتابع الدكتور شريف، إلى أن طلاب الكلية بدأوا بالفعل في استخدام المنصة التعليمية للجامعة.
وأضاف "شريف"، أنه يتم تنظيم دورات تدريبية للطلاب وهيئة أعضاء التدريس داخل مدرجات مخصصة، وذلك بين المحضرات اليومية داخل التدريب ومن خلالها يقوم الطلاب بالتعامل مع المنصة التعليمية والحصول على اسم المستخدم والرقم السرى.
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وناشد "شريف"، جميع الطلاب عدم شراء الكمامات من الباعة الجائلين لاننا لا نعرف مصدرها، فهناك عدد كبير منهم يقوم ببيع كمامات غير صحية مجهولة المصدر، مشيرا إلى أن الكلية توفر لطلابها كمامات طبية داخل الحرم الجامعى.
وكان قد صرح عميد الكلية، أن الطالب الذى لا يرتدي الكمامات الطبية داخل الحرم الجامعى أو داخل المدرجات، يحرم من حضور المحاضرات الخاصة به خلال اليوم الدراسى.
أعلنت إدارة شؤون الطلاب بكلية الآداب عن التنسيق الداخلى للكلية، حيث كل قسم له شروطه الخاصة التى من خلالها يتم قبول الطالب.
كما يوجد هناك عدد من الطلاب الذين يريدون التحويل من القسم الذى تم قبولهم فيه إلى آخر، ولكن وضعت الكلية شرطين للتحويل وهما:
- يجب توافر شروط القسم المحول إليه وفقًا للحد الأدنى المعلن عنه عبر الموقع الرسمي للكلية.
- على الطلاب المحولين داخل الكلية وخارجها عدم تقديم ملفاتهم، إلا بعد التأكد من نتيجة التحويل.
وكان الدكتور شريف كمال صرح بأن الكلية أطلقت صفحة عن طريق جوجل فورم لتسجيل الرغبات الخاصة بالطلاب لكافة الأنشطة الطلابية السابعة المختلفة، سواء جوالة أو نشاط ثقافي أو فني، لافتًا إلى أن الطلبة تحاول بقدر المستطاع ممارسة الأنشطة عن طريق الاون لاين من خلال التفاعل بين الطالب والأستاذ المشرف.
وأضاف د. شريف كامل أن الكلية تعمل على مواجهة انتشار فيروس كورونا ولن تستسلم لهذه الظروف التي أعاقت العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن الطلاب ترغب في التواصل بشكل مباشر في الأنشطة، ولكن لن نكون قادرين على استضافة جميع الطلاب في وقت واحد وستكون نسبة الحضور 30% كحد أقصى من مساحة المدرجات.