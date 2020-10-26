كلية آداب القاهرة تعلن شروط التحويل من قسم إلى آخر.. وتؤكد استمرار الأنشطة الطلابية

أكد الدكتور شريف كامل عميد كلية الآداب جامعة القاهرة ، حرص الكلية على اتباع النظام الذى أقرته جامعة القاهرة من حيث عدد حضور الطلاب بالكلية يومين أو أكثر على أن تكون باقى المحاضرات أونلاين.





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وأشار عميد الكلية، إلى أن الأنشطة الطلابية ستظل متاحة للطلاب بكافة أنواعها سواء الرياضية أو الفنية ولكن بنسبة أقل من أى عام دراسى سابق، وذلك لتطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.









وكان "شريف"، قد أكد أن الطالب الذى لا يرتدي الكمامات الطبية داخل الحرم الجامعى أو داخل المدرجات، يحرم من حضور المحاضرات الخاصة به خلال اليوم الدراسى.









وتابع الدكتور شريف، إلى أن طلاب الكلية بدأوا بالفعل في استخدام المنصة التعليمية للجامعة.









وأضاف "شريف"، أنه يتم تنظيم دورات تدريبية للطلاب وهيئة أعضاء التدريس داخل مدرجات مخصصة، وذلك بين المحضرات اليومية داخل التدريب ومن خلالها يقوم الطلاب بالتعامل مع المنصة التعليمية والحصول على اسم المستخدم والرقم السرى.





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وناشد "شريف"، جميع الطلاب عدم شراء الكمامات من الباعة الجائلين لاننا لا نعرف مصدرها، فهناك عدد كبير منهم يقوم ببيع كمامات غير صحية مجهولة المصدر، مشيرا إلى أن الكلية توفر لطلابها كمامات طبية داخل الحرم الجامعى.



وكان قد صرح عميد الكلية، أن الطالب الذى لا يرتدي الكمامات الطبية داخل الحرم الجامعى أو داخل المدرجات، يحرم من حضور المحاضرات الخاصة به خلال اليوم الدراسى.



