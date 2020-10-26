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ديني

هل المال الذي أشارك به في مشروع يدر ربحا شهريا عليه زكاة .. الإفتاء تجيب

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 03:03 م
محمود شلبي أمين الفتوى
محمود شلبي أمين الفتوى
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عبد الرحمن محمد
أرسلت سيدة سؤالا إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية تقول فيه:" أعطيت مبلغا من المال لشخص كمشاركة في مشروع تجاري ويعطيني ربح شهري ، فهل عليه زكاة ، وهل يجوز إعطاء شقيقتي الفقيرة هذه الزكاة ؟ 

رد الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء قائلا: إذا كان هذا المبلغ الذي أعطيتيه لهذا الشخص يعادل 85 جرام ذهب  أي أكثر من 70 ألف جنيه فيجب عليكي إخراج الزكاة 2.5% بعد مرور حول كامل عليه ، أما الربح فليس داخل في أمر الزكاة ، لأنها تخرج على رأس المال .

وأضاف شلبي خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء للرد على أسئلة المتابعين قائلا: يجوز اعطاء شقيقتك الفقيرة زكاة مالك ولا شيء في ذلك . 

هل يجوز إخراج زكاة المال في صورة ملابس وأدوية ؟

قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إن الأصل فى إخراج الزكاة أن تكون مالًا، فالزكاة تخرج من جنسها أموال.

وأضاف شلبي، خلال فتوى مسجلة له، ردا على سؤال مضمونه ( هل يجوز إخراج زكاة المال في صورة ملابس أو طعام؟ )، أن من يريد أن يقدم الزكاة مالا وبعضها الآخر أشياء يحتاجها الفقراء فله أن يفعل ذلك ولكن ينوى بها الزكاة مثل تجهيز عروس فقيرة أو مساعدة أحد فى شراء ما يحتاجه فيجوز ولا مانع، ولكن تنوى أن يكون هذا من زكاة المال ويكون هذا استثناء خروجا من الخلاف فحيثما اضطررنا إلى ذلك نفعل ولا حرج وحيثما كان الإنسان لا يوجد ما يرجى إلى ذلك فله أن يعطي الفقراء المال فى أيديهم وكل شخص أدرى بحاجته.

وتابع: من أراد ان يشتري ملابس للفقراء أو أن يقدم لهم أطعمة بدلًا من أن يخرج الزكاة مالًا فعليه فلا مانع من هذا بشرط ان يكونوا فى حاجة الى هذه الملابس والأطعمة ولا يذهب يشترى هذه الأشياء من غير أن يكونوا فى حاجة اليها، فقد يعطي لهم طعام وربما هم فى حاجة للمال، فعليه أولًا ان يرى ما يحتاجونه سواء أكان طعاما او مالا أو ملابس.

وأشار الى أن الأصل خروج الزكوات من جنس المزكى عنه، فزكاة المال تخرج مالًا، إلا أن الإمام أبو حنيفة أجاز إخراج القيمة فى الزكوات وهذا هو المفتى به فى دار الإفتاء، ولكن فى زكاة الفطر يجوز أن تخرجها مالا.

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