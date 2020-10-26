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برلمان

رئيس الشيوخ يلتقى وفدًا من مجلس الدولة لتهنئته بمنصبه الجديد.. صور

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 04:07 م
رئيس الشيوخ يلتقى
رئيس الشيوخ يلتقى وفدًا من مجلس الدولة لتهنئته بمنصبه الجديد
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فريدة محمد
استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وفدًا من مجلس الدولة برئاسة محمد حسام الدين، رئيس المجلس لتقديم التهنئة إلى "عبد الرازق" لتقلده رئاسة المجلس، وذلك في حضور المستشار فرج الدرى، عضو مجلس الشيوخ، والمستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ.

وضم وفد مجلس الدولة كلا من المستشار مصطفى حنفي، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، والمستشار طه محمد عبده، نائب رئيس مجلس الدولة، أمين عام مجلس الدولة.

ورحب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بوفد مجلس الدولة وعلى رأسهم المستشار محمد حسام الدين، قائلًا: "نعتبر أن مجلس الدولة بيتنا، فقد انطلقنا منه، وهو صاحب فضل دائما علينا، ونتمنى أن يبقى في أعلى المراتب".

ووجه المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة التهنئة إلى رئيس مجلس الشيوخ بمناسبة فوزة برئاسة المجلس، وذلك بالإنابة عن أعضاء المجلس الخاص بمجلس الدولة وكذا جميع أعضاء المجلس، قائلًا: "يسعدني بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن 3000 زميل بالمجلس، أن نتقدم بالتهنئة للمستشار الجليل الفاضل على منصبه برئاسة مجلس الشيوخ".

وقال حسام الدين، إن رئيس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، يعد إضافة حقيقية لهذا المجلس، وسوف يستفيد الوطن من خبراته الدستورية والقانونية المتميزة، لاسيما وأنه من ينتمي لأسرة  قضائية عريقة و"بيت قضائي" علي حد وصفه، الأمر الذي قابله رئيس مجلس الشيوخ بالترحاب مؤكدا أهمية دور مجلس الدولة، قائلًا: "بالفعل والدي كان بمجلس الدولة".

ووجه رئيس مجلس الدولة التهنئة للمستشار فرج الدري لتعيينه بمجلس الشيوخ، الأمر الذي قابله "الدري" بالترحاب وأشاد النائب المستشار فرج الدري بجهود الأمين العام لمجلس الشيوخ المستشار محمود عتمان، وهو أحد أبناء مجلس الدولة، قائلا: "ما شهدته الجلسة الافتتاحية أداء رفيع لم يشهده الشيوخ من قبل، ودائما ابناء مجلس الدولة لهم بصماتهم المميزة".
رئيس الشيوخ يلتقى وفدًا من مجلس الدولة لتهنئته بمنصبه الجديد.. صور
رئيس الشيوخ يلتقى وفدًا من مجلس الدولة لتهنئته بمنصبه الجديد.. صور
رئيس الشيوخ يلتقى وفدًا من مجلس الدولة لتهنئته بمنصبه الجديد.. صور
رئيس الشيوخ يلتقى وفدًا من مجلس الدولة لتهنئته بمنصبه الجديد.. صور

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