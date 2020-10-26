دراسة: لقاح أكسفورد يعمل بطريقة مثالية ضد فيروس كورونا

أظهرت دراسة أن لقاح فيروس كورونا الذي تم تطويره في جامعة أكسفورد يعمل بشكل مثالي ويبني مناعة قوية ضد الفيروس.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تقع الآمال العظيمة على اللقاح، الذي يحتل المرتبة الأولى عالميًا وقد ثبت أنه يحفز استجابة مناعية بأمان لدى المتطوعين الذين أعطوه في التجارب المبكرة، على عكس اللقاحات التقليدية التي تستخدم فيروسًا ضعيفًا، أو كميات صغيرة منه، فإن لقاح أكسفورد المبتكر يجعل الجسم جزءًا من الفيروس نفسه.

وجد باحثون بقيادة جامعة بريستول الآن أن هذه التكنولوجيا الجريئة تعمل مع فيروس كورونا تمامًا كما فعلت مع الفيروسات المماثلة في الماضي.

واكدت دراسة أجريت على الخلايا في المختبر أن اللقاح يقدم بشكل فعال التعليمات الخاصة ببروتين كوفيد ، الذي تنسخ الخلايا آلاف المرات لإنتاجه بكميات كبيرة. وهذا يعني أن الجهاز المناعي للشخص يكون مهيأ بعد ذلك للتعرف على المرض ومكافحته دون أن يمرض.