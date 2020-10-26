بعد انتقاله لـ اتحاد جدة .. أحمد حجازي يوجه رسالة لمشجعي ويست بروميتش





ووجه أحمد حجازي رسالة لجماهير ويست بروميتش الإنجليزي والتي جاءت كالتالي:.





" إلى مشجعي ويست بروميتش الأعزاء ، أود أن أشكركم بعمق على كل الدعم الذي قدمتموه لي خلال الثلاث سنوات الماضية، على جميع الأصعدة ، لقد كانت فترة مذهلة بالنسبة لي ولعائلتي ، ولقد سعيت دائمًا لأن أكون على قدر هذه الثقة من خلال تقديم كل شئ على أرض الملعب ، لهذا النادي الرائع ولمشجعيه ولزملائي بالفريق ، أود أيضًا أن اشكرهم واشكر جميع الموظفين على الترحيب بي منذ اليوم الأول ، لقد أصبحتم عائلتي ، سأفتقكم جميعًا وأتمنى لكم حظ سعيد في هذا الموسم وفي المستقبل".

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي أمس التعاقد مع أحمد حجازي مدافع نادي ويست بروميتش الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الجارية على سبيل الإعارة لمدة موسم، مع إمكانية شرائه بشكل نهائي لمدة موسمين آخرين.