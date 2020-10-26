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أخبار العالم

في أول ظهور فردي لها.. السيدة الأولى الأمريكية تقرر المشاركة في تجمع انتخابي لدعم ترامب

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 05:47 م
دونالد ترامب
دونالد ترامب
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محمد عثمان
أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الاثنين، بأن ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ستظهر لأول مرة في تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا لدعم حملة زوجها الانتخابية.


وبحسب الصحيفة، فإن ميلانيا ستكون في مدينة أتجلين في ولاية بنسلفانيا غدًا في أول ظهور لها بشكل فردي هذا العام، حيث ستقوم المستشارة السابقة لترامب، كيليان كونواي، بإدارة المناسبة التي ستحضرها فيلانيا.


وكان من المقرر أن تذهب ميلانيا برفقة ترامب في تجمع انتخابي بمدينة إيري في ولاية بنسلفانيا الأسبوع الماضي، لكن المناسبة تم إلغاؤها قبل ساعات من الموعد المقرر لتعرض السيدة الأولى الأمريكية لسعال شديد ناجم عن إصابتها الطويلة بفيروس كورونا.


وتأتي زيارة ميلانيا إلى بنسلفانيا في الوقت الذي ينظم فيه ترامب ثلاث مسيرات في نفس الولاية اليوم.


وكان ترامب اتهم، الإعلام الأمريكي بالتزييف، مشيرا إلى أنه يحاول استغلال إصابات كورونا لغايات انتخابية.


وكشف الرئيس ترامب، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن "ارتفاع إصابات كورونا في أمريكا يأتي نتيجة لزيادة الاختبارات.. وكثير من الشباب يتعافون من الفيروس بسرعة كبيرة".


وأضاف الرئيس الأمريكي، في تغريدته: "الإعلام المزيف يحاول استغلال إصابات كورونا لغايات انتخابية".


وتابع ترامب قائلا: "في الرابع من نوفمبر، سيتغير الموضوع تماما، صوّتوا".

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