فرنسا تفقد السيطرة على فيروس كورونا .. وتتجه للإغلاق مجددا

حذر طبيب فرنسي اليوم الإثنين من أن بلاده فقدت السيطرة على فيروس كورونا، وذلك بعد إعلان السلطات الصحية عن إصابة أكثر من 52.000 حالة إصابة بفيروس كورونا، حيث فرضت الدول الأوروبية قيودًا شاملة في محاولة لإبطاء معدلات الإصابة المرتفعة.





ووفقًا لصحيفة "اندبندنت" البريطانية، قال الدكتور جان دلفريسي، رئيس المجلس العلمي والمستشار للحكومة الفرنسية إن البلاد في وضع صعب للغاية وحرج.





وأضاف دلفريسي أن هناك أكثر من خمسين ألف حالة جديدة يوميًا، وتشير أبحاث المجلس العلمى إلى أن أعداد المصابين بفيروس كورونا أكثر من مائة في الألف لا تظهر عليهم أعراض وهذا يفيد بأن الفيروس ينتشر بسرعة كبيرة.





وأفاد الدكتور إريك كاومس، رئيس قسم العدوى في مستشفى "بيتي سالبترير" بباريس، بأن فرنسا تحتاج إلى الإغلاق مرة أخرى، وقال"لقد فقدنا السيطرة على فيروس كورونا منذ عدة أسابيع.





ويوجد حاليا أكثر من 250 ألف حالة وفاة فى أوروبا وفقًا لإحصاءات جامعة جونز هوبكنز، والتي تقدر عدد القتلى العالمي بأكثر من 1.1 مليون شخص .





وتعد إسبانيا أول دولة أوروبية تجاوزت مليون حالة إصابة مؤكدة بفيروس كوفيد -19،ولذلك أعلنت حالة الطوارئ التي شملت حظر تجول على مستوى البلاد طوال الليل، وحظر سفر قريبًا داخل وخارج المناطق الأكثر تضررًا.





وتتعرض إيطاليا لانتقادات بعد إجراءات جديدة خلال عطلة نهاية الأسبوع لمحاولة السيطرة على تفشي فيروس كورونا،وقررت إغلاق المطاعم والحانات بحلول الساعة 6 مساءً ، وإغلاق الصالات الرياضية و السينما.





وسجلت إيطاليا ما يقرب من 20 ألف حالة مصابة يوميًا ، وحذرت السلطات الصحية من أن الموجة الثانية لفيروس كورونا تصل إلى أعلى نقطة خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين.



