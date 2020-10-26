عاشت بداخله لمدة عام.. شاهد استخراج 20 دودة حية من عين رجل

في حالة طبية غريبة من نوعها، تم توثيق لحظة استخراج 20 دودة حية من عين رجل صيني، بعد أن عاشت بداخله لمدة عام كامل.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، أظهرت لقطات الفيديو التي وصفها البعض بالمقززة، الديدان البيضاء وهي تتحرك في وعاء بعد إزالتها من عين السيد وان، وهو رجل صيني عاشق للرياضة في الستينيات من عمره.



وذكرت وسائل إعلام محلية أن الأطباء يعتقدون أن المريض تعرض للعض من قبل حشرات تحمل يرقات طفيلية أثناء ممارسة الرياضة في الهواء الطلق، وتم الكشف عن الحادث عندما سعى السيد وان للعلاج في مستشفى بلدية سوتشو بشرق الصين.

وقال إنه شعر بشيء عالق في عينيه منذ عام، لكنه لم يعطه الكثير من الاهتمام، وذهب أخيرًا إلى الطبيب بعد أن ساءت حالته، وأثناء علاجه، وجد الجراحون أن عينه مصابة بما يقرب من 20 دودة تعيش في الداخل.

ويظهر في مقطع الفيديو، المسعف وهو يسحب طفيليًا أبيض من عين المريض قبل وضعه في حاوية، وتنتمي الديدان إلى نوع يسمى "ثيلازيا كاليبايدا"، والمعروف أيضًا باسم الإصابة بالديدان العينية، وتوجد في الغالب في الكلاب والقطط ولكن يمكن أن تنتقل إلى البشر عندما يتعرض الناس للذباب المصاب الذي يتغذى على إفرازات العين.

وقال الدكتور شي تينج، طبيب العيون في مستشفى سوتشو، للصحفيين إن السيد وان تعرض لذباب حامل للمرض، ومن المحتمل أن تكون الطفيليات قد دخلت إلى جسده من خلال الحشرات المصابة، ويعتقد أن الرجل الصيني يتعافى بعد الجراحة الناجحة.

ويذكر أن الطفيل كائن حي يعيش داخل كائن حي آخر، ويعتمد على كائنات أخرى من أجل البقاء على قيد الحياة، غالبًا ما يؤذي المضيف، وتؤثر العديد من الطفيليات المختلفة على البشر ويمكن أن تنقل أمراضًا قاتلة مثل الملاريا وداء المشعرات ، والتي يمكن أن تنتقل أثناء ممارسة الجنس.









