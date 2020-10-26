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رياضة

على طريقة رمضان صبحي.. ماذا فعل أليو ديانج في مران الأهلي؟ ..شاهد

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 08:54 م
أليو ديانج
أليو ديانج
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حسام الحارتي
خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه مساء اليوم الإثنين على ملعب التتش، بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين، والتي استمرت يومين، عقب مباراة الوداد المغربي.

واشتمل مران الفريق على جانب بدني خفيف، ثم أجرى الجهاز الفني تقسيمة قوية في منتصف ملعب التتش، لتنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية.

وشارك في المران مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في مباراة الوداد، التي أقيمت مساء يوم الجمعة الماضي على استاد القاهرة، في إياب الدور نصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا.

واستعرض أليو ديانج مهاراته بالوقوف على الكرة خلال خوض التمرينات استعدادا لمواجهة طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري 

وحسم الأهلي تأهله إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بالفوز على الوداد ذهابًا وإيابًا بمجموع اللقاءين ٥-١، وينتظر الفائز من مواجهة الزمالك والرجاء المغربي.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش المقرر إقامتها مساء السبت المقبل على استاد السلام، في إطار منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز.

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