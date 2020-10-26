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أخبار العالم

انفجار ضخم يهز محافظة هاتاي التركية

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 09:10 م
صدى البلد
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محمد عثمان
أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الاثنين، بأن انفجارًا ضخمًا هز محافظة هاتاي التركية وسط أنباء تفيد بأن الانفجار ناجم عن حادث إرهابي.

وقال محافظ ولاية هاتاي، راحمي دوجان، إن انتحاري قام بتفجير نفسه في مقاطعة اسكندرون وتسبب في مقتل نفسه، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لم ترد أي تقارير عن ورود إصابات، وفقًا لصحيفة "ديلي صباح" التركية.

وكانت السفارة الأمريكية لدى تركيا، أطلقت يوم الجمعة الماضية، إنذارًا أمنيًا حول احتمالية وقوع هجوم إرهابي محتمل في اسطنبول، وعلقت على إثر ذلك عملها وإصدار التأشيرات بالسفارة.

وقالت السفارة على موقعها الإلكتروني إن البعثة الأمريكية في تركيا تلقت تقارير حول هجمات إرهابية محتملة واختطاف مواطنين أمريكيين وأجانب في أسطنبول، مشيرة إلى أن تلك الهجمات ستستهدف القنصلية العامة الأمريكية، وكذلك مواقع أخرى محتملة في تركيا.

ونصحت السفارة المواطنين الأمريكيين بتوخي الحذر الشديد في المواقع التي قد يتجمع فيها عدد كبير من الأمريكيين أو الأجانب بشكل عام بما في ذلك المكاتب والمباني الكبيرة أو مراكز التسوق.

ولم تذكر السفارة الأمريكية عن الجهة التي يمكن أن تنفذ الحوادث الإرهابية المزعومة أو تدلي بمزيد من التفاصيل.

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