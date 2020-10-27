اعرف جامعات مصر.. هكذا روجت التعليم العالي لجذب الطلاب الوافدين للدراسة

أكدت الادارة العامة للطلاب الوافدين بوزراة التعليم العالي والبحث العلمي في اطار مبادرة #اعرف_جامعات_مصر أن جامعة الزقازيق تعتبر سابع جامعة مصرية من حيث تاريخ إنشائها ، وقد خطت الجامعة خطوات واسعة في جميع المجالات مواكبة بذلك العصر الحديث .













واوضحت الادارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ان الجامعة قد اختارت شعارًا لها صورة الزعيم الوطني الكبير / أحمد عرابي ابن الشرقية الذي وقف شامخًا أمام الاستعمار الغاشم مناديًا بحرية مصرنا العزيزة .





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واوضحت ان إنشاء جامعة الزقازيق مكونة من الكليات الست لفرع جامعة عين شمس بالزقازيق وهي كليات الزراعة والتجارة والطب البيطري والطب البشري والتربية والعلوم .





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وفي السياق ذاته اوضحت أن جامعة الاسكندرية تعد من أكبر وأعرق الجامعات المصرية كما أنها شاركت بشكل واضح في أكثر من تصنيف عالمي وآخرهم تصنيف شنغهاي للجامعات العالمية، كما أنها توفر لطلابها العديد من الخدمات مثل الدورات وسكن وقوافل و خدمات أخرى.











