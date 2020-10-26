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رياضة

بعد خصم ثلاث نقاط .. خالد الغندور يكشف موقف الزمالك من المشاركة الإفريقية

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 10:12 م
الزمالك والاسماعيلي
الزمالك والاسماعيلي
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عمرو ابوبكر
انتهت أحداث مباراة الزمالك والإسماعيلي بفوز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي تقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من بطولة الدوري الممتاز.

وكتب خالد الغندور نجم الزمالك السابق ومقدم برنامج زملكاوي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: "بعد خصم ٣ نقاط وماتش انسحاب يعني الزمالك لعب ٣٢ اسبوع ورغم كده الزمالك في المركز الثاني والموسم الجديد في دوري ابطال افريقيا رغم انف الكارهين مبروك لجمهور الزمالك العظيم ورجالة الزمالك وان شاء الله الأحد خير".

وتمكن طارق حامد من اقتناص الكرة في الدقيقة 12 من عمر المباراة ومرر كرة الى مصطفى محمد مهاجم الأبيض الذي انفرد بحارس الدراويش وسددها ليتقدم للزمالك.

ولكن يتدخل حكم الراية ويحتسبها تسلل على الزمالك ويلغي الهدف، ويطالب لاعبي الزمالك بتدخل خاصية الVAR لاحتساب الهدف.

وتوقف اللعب وبدأت المشاورات بين حكم المباراة وغرفة ال VAR، واحتسبها الحكم هدف صحيح لصالح الزمالك وتقدم بهدف دون رد.

وتمكن محمود عبد الرازق شيكابالا من تمرير كرة رائعة لمحمد اوناجم داخل منطقة الجزاء الذي راوغ دفاع الدراويش ومرر كرة داخل منطقة الجزاء لتصل لكاسونجو الذي أسكنها الشباك في الدقيقة 24 .

استطاع أشرف بن شرقي من تسجيل هدف مميز في الدقيقة 73 من عمر المباراة، عن طريق رأسية رائعة في مرمى محمد فوزي.

وتمكن الإسماعيلي من تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 85 من عمر المباراة عن طريق وجيه عبد الحكيم، بعد سقوط الكرة من يد أبو جبل واتجهت نحو المرمى الخالي ليتقدم وجيه ويسددها في المرمى.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 71 ويتمكن من السيطرة على المركز الثاني، ويضمن التواجد في إفريقيا، بينما يتجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة 41 في المركز الحادي عشر.
بعد خصم ثلاث نقاط .. خالد الغندور يكشف موقف الزمالك من المشاركة الإفريقية

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