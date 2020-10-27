عضو الأزهر العالمي للفتوى يكشف السنن التي واظب عليها النبي.. فيديو

قال الشيخ محمود السيد راغب، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن سنن الرواتب من الأمور المستحبة التي واظب عليها النبي.





وأضاف راغب، في فيديو لصدى البلد، أن سنن الرواتب شرعت مع صلاة الفريضة سواء كان قبل الفريضة أم بعدها، وحث النبي على أدائها والمحافظة عليها.





وأشار إلى أن النبي قال "ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم اثنتي عشرة ركعة تطوعا غير الفريضة إابنى الله له بيتا في الجنة".





سنن الرواتب مما يوجب محبة الله ورضوانه، لذا ينبغي على الإنسان المحافظة على تأدية هذه السنن، ففي الحديث عن النبي عن رب العزة يقول "وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأ عطينه".





وسنن الرواتب هي: ركعتين قبل الفجر وأربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء".