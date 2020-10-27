AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

عضو الأزهر العالمي للفتوى يكشف السنن التي واظب عليها النبي.. فيديو

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 12:04 ص
عضو مركز الأزهر العالمي
عضو مركز الأزهر العالمي
Advertisements
محمد شحتة
قال الشيخ محمود السيد راغب، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن سنن الرواتب من الأمور المستحبة التي واظب عليها النبي.

وأضاف راغب، في فيديو لصدى البلد، أن سنن الرواتب شرعت مع صلاة الفريضة سواء كان قبل الفريضة أم بعدها، وحث النبي على أدائها والمحافظة عليها.

وأشار إلى أن النبي قال "ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم اثنتي عشرة ركعة تطوعا غير الفريضة إابنى الله له بيتا في الجنة".

سنن الرواتب مما يوجب محبة الله ورضوانه، لذا ينبغي على الإنسان المحافظة على تأدية هذه السنن، ففي الحديث عن النبي عن رب العزة يقول "وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأ عطينه".

وسنن الرواتب هي: ركعتين قبل الفجر وأربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

متى ينتهي وقت صلاة الضحى وكيفية أدائها؟ 8 فضائل تجعلك حريصًا عليها

فضلها عظيم .. تعرف على ثواب أداء السنن القبلية والبعدية للصلاة

كيف نصلي الضحى ؟.. أسهل طريقة لصلاتها بـ12 خطوة

فضل صلاة الضحى للزواج.. 4 أدعية بعدها تجمعك بمن تحب

حكم صلاة النافلة جالسًا للقادرعلى القيام .. فتوى البحوث الإسلامية ترد

فضل المواظبة على السنن القبلية والبعدية في الصلاة.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

بين الجميل والغريب.. 20 صورة من إطلالات النجمات في اليوم الرابع على السجادة الحمراء

بالأسماء .. الـ كاف يفاضل بين 4 حكام لإدارة موقعة الزمالك والرجاء المغربي

30 دقيقة .. الزمالك يسيطر ويسجل هدفين في مرمى الإسماعيلي

تعليم القاهرة تكشف حقيقة ظهور إصابات كورونا بين طلاب مدرسة مصر القديمة

أخبار الفن.. ديناصورات رانيا يوسف .. قوة ياسمين صبري .. علاقة ياسمين أبو النجا بفنانة شهيرة.. حمل هبة السيسي

صدمة قبل مواجهة الرجاء.. الزمالك يكشف حجم إصابة محمود الونش

AdvertisementS

بعد توقف لأكثر من شهر .. بادرة جديدة لعودة مفاوضات سد النهضة

احمد موسي: قطر تواجه فضيحة كبرى بسبب الكشف عن عذرية أستراليات

بعد خصم ثلاث نقاط .. خالد الغندور يكشف موقف الزمالك من المشاركة الإفريقية

الزمالك يضمن المركز الثاني بعد الفوز 3-1 على الإسماعيلي .. فيديو

ابتكار كمامة سحرية تغير لونها عند التقاط فيروس كورونا .. فيديو

على طريقة رمضان صبحي.. ماذا فعل أليو ديانج في مران الأهلي؟ ..شاهد

30 دقيقة .. الزمالك يسيطر ويسجل هدفين في مرمى الإسماعيلي

صدمة قبل مواجهة الرجاء.. الزمالك يكشف حجم إصابة محمود الونش

أخبار الرياضة| مرتضى منصور: إلغاء مباراة الزمالك والرجاء في هذه الحالة.. صدمة لـ الأهلي.. رحيل مدرب بيراميدز

أحمد عيد يثير الجدل عن «تفويت» الإسماعيلي لمباراة الزمالك

أطلق النار علي رواد مقهى وذبح نفسه .. طليقة مرتكب مجزرة الساحل تحكي تفاصيل الواقعة .. فيديو

مؤشر خطر.. تامر أمين: رانيا يوسف لم تنس بطانة الفستان في مهرجان الجونة 2020.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بين الجميل والغريب.. 20 صورة من إطلالات النجمات في اليوم الرابع على السجادة الحمراء

أرخصهم بـ 25 ألف جنيه .. 3 فساتين لـ رانيا يوسف تجمع بين الجرأة والبساطة بمهرجان الجونة

تحارب الإنفلونزا وتحمي من كورونا.. أطعمة مهمة في الشتاء