حماية المستهلك: القانون أعطى للمواطن حق الاستبدال والاسترجاع خلال 14 يوما..فيديو





وأضاف فرج خلال لقاء له مع فضائية "إكسترا نيوز" أن الغالبية العظمى أصبحوا يستجيبون بشكل مباشر للإستبدال والإسترجاع، وإذا تم الرفض؛ يتم أخذ كافة الإجراءات القانونية، مشيرا إلى ان النسبة قليلة لا تتجاوز 5%.





وتابع القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز في عام 2019 تلقى 59 ألف شكوى وخلال فترة كورونا تلقى الجهاز 63 ألف شكوى.





وأشار فرج إلى أن أن عدم التزام المؤسسات التعليمية أو شركات النقل بتنفيذ قرار مجلس الادارة يعد مخالفة من قانون حماية المستهلك وتتراوح عقوبتها إلى الغرامة من 20 الف وحتى مليون جنيه .





وقال القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك فتحنا المجال لاولياء الامور وتم رصد 2000 شكوى وخاطبنا المدارس وكان هناك استجابة لما يقرب من 95% من المدارس ولكن البعض لم يتسحيب وتم احالة الامر للنيابة العامة.

أكد الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أن ثقافة استبدال السلع واسترجاعها كان غير مرحب بها من قبل البائعين والتجار، مشيرا إلى أن قانون حماية المستهلك أعطى الحق للمواطن في الاستبدال والاسترجاع في خلال فترة 14 يوما على أن تكون السلعة في حالتها الأصلية.