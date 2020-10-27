الحكم كان سبب خسارتهم للكونفدرالية.. عماد النحاس: حزين من أجل بيراميدز

أكد عماد النحاس، المدير الفني لنادي المقاولون العرب، أن الحكم لم يكن موفقا في مباراة بيراميدز ونهضة بركان.





وقال النحاس خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "الحكم لم يكن موفقا في مباراة بيراميدز ونهضة بركان، لكن الخبرات الموجودة في الملعب مع بيراميدز كان من الممكن أن تكون الظروف بالنسبة لهم أفضل".





وأكمل: "حزين لخسارة بيراميدز بطولة الكونفيدرالية لأنه بذل مجهودا كبيرا وكان يستحق التتويج".





وأتم: "التحكيم هو السبب الرئيسي في خسارة بيراميدز بطولة الكونفيدرالية".