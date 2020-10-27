مكالمة تليفونية.. رمضان صبحي يكشف تفاصيل انتقاله إلى بيراميدز

قال اللاعب رمضان صبحي، إن علي صقر "لاعب كرة قدم إماراتي"، أجرى بمداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ، قال خلالها إنه سيوفر فرصة لذهاب رمضان صبحي إلى نادٍ خليجي.





وأضاف «صبحي» خلال تصريحات تليفزيونية لقناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن المسؤولين في نادي بيراميدز ، شاهدوا مداخلة علي صقر مع هاني حتحوت ، الخاصة بنقله لعرض جديد بأحد نوادي الخليج.





وتابع رمضان صبحي، أن المسؤولين في نادي بيراميدز قاموا بالتواصل مع علي صقر- ثاني يوم بعد المداخلة - لشراء رمضان صبحي وانضمامه لنادي بيراميدز، مشيرا إلى أن علي صقر أبلغه بعرض بيراميدز، وقال إنه يريد التواصل معهم والسماع لهم.





وأوضح رمضان صبحي، أن بعد خسارة النادي الأهلي من الترجي، شعر بالاستياء، وبعد هذه الهزيمة قام بالاتصال علي حسام غالي ومحمد فضل وطلب منهم العودة إلى النادي الأهلي مرة أخرى.



