النواب الأمريكي يعلق على إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

أكد رئيس لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، اليون انجل، اليوم الثلاثاء، تلقي المجلس ، إخطارا ، الإدارة الأمريكية ، بإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.





وقال السيناتور الأمريكي ، إن هذا الأمر ينهي فصلا مظلما في تاريخ العلاقات الأمريكية السودانية، ويمنح الضوء الأخضر لعلاقات جديدة بين البلدين.





وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وذلك في خطاب إلى الكونجرس.





وجاء في الخطاب- الذي نشره البيت الابيض- أن ترامب قرر رفع اسم السودان من اللائحة، حيث أنه ارسل هذا الخطاب إلى الكونجرس.





وكانت، واشنطن، قد اتخذت هذا القرار خلال تولي عمر البشير دفة الحكم في السودان، بعد أن اتهمته بأنه يؤوي إرهابيين محليين ودوليين، بمن فيهم زعيم تنظيم القاعدة السابق، أسامة بن لادن.





وكان البيت الأبيض أعلن قبل أيام عن نية ترامب في إبلاغ الكونجرس برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.





وقرر السودان دفع مبلغ 335 مليون دولار إلى صندوق معلق لتعويضات أسر ضحايا الإرهاب.



