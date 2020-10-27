قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من يحلف بالطلاق وهو غير متزوج يرتكب مخالفة شرعية لأنه يحلف بشيء غير موجود أصلا وهذا استهزاء بالحلف، وهذا الشخص إذا تزوج سيواجه كثير من المشكلات حال زواجه وحلفه المتكرر بالطلاق قد يتصادف بعد ذلك ويحلف ليقع الطلاق.

وأضاف عبد السميع، فى إجابته عن سؤال «ما حكم من حلف بيمين الطلاق وهو غير متزوج ؟»، أنه لا يقع ولا شيء وهذا لأنه لم يصادف محلًا فيقع الطلاق لمن كان متزوجا.

وأشار الى أن ما يفعله هؤلاء الشباب غير المتزوجين من الحلف بالطلاق لغو لا يترتب عليه طلاق بعد الزواج، وإنما وقع الخلاف بين العلماء في تعليق طلاق امرأة معينة على أمر ما قبل نكاحها، والراجح في ذلك أيضًا عدم وقوع الطلاق.

وتابع: ان الشاب الذى يحلف بالطلاق وهو غير متزوج لا يقع لأنه غير متزوج .

حكم الحلف بالطلاق كثيرًا ؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.





وأجاب "عاشور" قائلًا: الحلف بالطلاق كثيرًا ثقافة نريد أن نغيرها، لأن أبغض الحلال عند الله الطلاق، و رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلف الكثير.





وتابع: أن الحلف بالطلاق كثيرًا يضر الزوج نفسه وممكن يقع الطلاق وممكن لا يقع ويلزمه فى كفارة يمين، لافتًا الى أن الانسان المسؤل لا يذكر لفظ الطلاق على لسانه جادا او مازحًا.









حكم تكرار حلف الرجل بالطلاق ؟.. أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم تكرار الحلف بالطلاق وذلك خلال إجابته عن سؤال ورد اليه فى برنامج السائل والفقية المذاع عبر موجات إذاعة القرآن الكريم.



وأوضح قائلًا: " أن الإنسان إذا حلف فعليه أن يحلف بالله أو ليصمت، والاسرة عظيمة لا ينبغي أن نعرض أنفسنا للحلف بالطلاق لأنه لو كان يحلف بالطلاق فى كل امر فهذا درب من دروب رقة الديانة.



وأشار الى أنه لا ينبغي للإنسان ان يحلف كثيرًا بالطلاق لأن الزواج ميثاق غليظ لا يصح الإستهزاء به، ويستوجب منا ان نحفظ ألستنا عن كل ما فيه معنى الطلاق.



وتابع: اما الرجل الذى يحلف بالطلاق كثيرًا فى أى أمر فلا طلاق له، ففيه درب من دروب عدم التعقل للأسرة وفهمها.





حكم من يحلف بالطلاق كثيرًا

حكم من حلف بالطلاق .. قال الدكتور محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن المفتَى والمعمول به في كثير من الدول الإسلامية أن الحلف بالطلاق يختلف عن تطليق الزوجة، مؤكدًا أن الأول لا يترتب عليه تحريم الزوجة على الزوج، وإنما يكون الغرض منه تأكيد الكلام أو التهديد.



وأضاف الدكتور محمد وسام عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما حكم من حلف بالطلاق ؟ أن الذي حنث في يمينه الذي حلف فيه بالطلاق، تجب عليه كفارة اليمين ولا يترتب عليه تحريم الزوجة.



كفارة اليمين