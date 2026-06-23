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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كيف تابع الأردنيون مباراة النشامى أمام الجزائر في كأس العالم؟

الأردن
الأردن
البهى عمرو

قالت ربا الأغا، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، إن الأردن شهد منذ مساء أمس استعدادات جماهيرية استثنائية لمتابعة مواجهة المنتخب الأردني ونظيره الجزائري في كأس العالم 2026، حيث حرص المشجعون على تنظيم أوقاتهم والتوافد إلى الساحات العامة المجهزة بشاشات عرض، وسط ترتيبات لوجستية شملت تخصيص حافلات لنقل الجماهير من مختلف المحافظات.

وأضافت الأغا أن عدداً من المواقع الأثرية والسياحية، من بينها البترا وجرش والمدرج الروماني، استضافت تجمعات جماهيرية كبيرة لمتابعة المباراة، في خطوة أسهمت في الترويج للمواقع السياحية الأردنية. كما نُفذت خطط أمنية وتنظيمية لضمان انسيابية دخول وخروج الجماهير وسلامة الفعاليات.

وأشارت إلى أن حضور العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله من مدرجات سان فرانسيسكو شكّل دعماً معنوياً للنشامى، مؤكدة أنه رغم الخسارة الثانية في البطولة، فإن الأردنيين ما زالوا ينظرون بفخر إلى الإنجاز التاريخي المتمثل في التأهل والمشاركة لأول مرة في مونديال 2026.

الأردنيون الجزائر مباراة النشامى أمام الجزائر كأس العالم المنتخب الأردني

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