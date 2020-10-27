AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

نائب وزيرة التخطيط :إعادة هيكلة الاقتصاد المصري توفر وظائف لائقة

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 01:57 م
احتفالية يوم الاستدامة
احتفالية يوم الاستدامة
Advertisements
آية الجارحي
أكد أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية علي ضرورة العمل على إعادة هيكلة الاقتصاد المصري العملية التي يصاحبها طلب علي بعض الوظائف اللائقة. 


وأوضح احمد كمالي خلال احتفالية يوم الاستدامة أن الاجراءات المتخذة من قبل الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كوفيد 19   جاءت مواكبة مع الأحداث بشهادة المؤسسات الدولية حيث كانت إجراءات سريعة واستباقية وقوية.


قال أحمد كمالي إن الهدف السابع عشر من الأهداف الأممية والمتعلق بالمشاركة لتحقيق الأهداف التنموية هو أحد أهم الأهداف مضيفًا أن تحقيق التنمية المستدامة لايقع فقط على عاتق الحكومة وحدها مؤكدًا أهمية وجود نهج تشاركي ليس فقط في صياغة أجندة التنمية الوطنية إنما في تحقيق وتنفيذ أهدافها. 



وأكد كمالي على أهمية الاستثمار في البنية التحتية، لافتًا إلى ضرورة عدم إغفال دور المجتمع المدني والمؤسسات الدولية.


وأضاف كمالي أن جميع المؤسسات الدولية تسعي للتعاون مع مصر باعتبارها دولة رائده في متابعة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا أن الحكومة المصرية بمؤسساتها تتعاون كفريق واحد لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لمكافحة وباء كورونا.. البرلمان يوافق على اتفاقيتين لـ«التعاون الدولي» بقيمة 53 مليون دولار

وزارة الإعلام تعلن عن مسابقة التنمية المستدامة للأفراد والشركات والجمعيات

بمناسبة اليوم العالمي للسلام.. 4 وزارات تطلق مبادرة لتحقيق رؤية مصر 2030..مسابقة لاختيار الأفضل وشركة قطاع خاص تخدم التنمية المستدامة..وزير الإعلام: نسعى لإشراك المجتمع في تحقيق الأجندة الوطنية

أحمد كمالي: الدولة لا يمكن أن تعمل منفردة على تحقيق التنمية المستدامة

رئيس وحدة التنمية المستدامة: نحتاج مزيدا من الجهود لمواجهة التحديات

نائب وزيرة التخطيط: قوة الاقتصاد تقاس بنموه ومؤشرات الحوكمة والفساد

ترشيحاتنا

كلمة مهمة للملك سلمان.. نص الكلمة كاملًا

تقارير: كاف ينفي نقل نهائي دوري أبطال إفريقيا إلى ملعب برج العرب

تشاجر مع زميله خلال اللعب.. ولية أمر تتعدى على طفل داخل فناء مدرسة بقليوب

بعد رؤيتهم صدمة في الجثة.. عائلة متوفى تعتدي على حانوتي قبل الجنازة

في عيد ميلاد عايدة عبد العزيز.. تعرف على عمرها الحقيقي

مات من الجوع.. حكاية وفاة الرضيع أنس: خلاف بين والديه تسبب في تركه بمفرده 9 أيام

AdvertisementS

فرنسا تحذر مواطنيها: احترسوا من غضب كبير بسبب الرسوم المسيئة للنبي

غلق فصل بعد ظهور 4 حالات كورونا في مدرسة بكفر الشيخ.. تفاصيل

تقارير: كاف ينفي نقل نهائي دوري أبطال إفريقيا إلى ملعب برج العرب

هروب الطلاب أعلى السطح بعد حريق في معهد صقر قريش بالمعادي

في 3 قضايا.. الحبس 6 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه لـ مجدي عبدالغني

الانسحاب من المباراة.. الرجاء المغربي يرفض التعليق على تصريحات مرتضى منصور

بعد رؤيتهم صدمة في الجثة.. عائلة متوفى تعتدي على حانوتي قبل الجنازة

صاحب الـ 70 عاما يعتدي جنسيًا على طفلة في الزقازيق.. والنيابة تقرر حجزه للتحريات

مات من الجوع.. حكاية وفاة الرضيع أنس: خلاف بين والديه تسبب في تركه بمفرده 9 أيام

استشاري مناعة: الموجة الثانية من كورونا انتهت في مصر.. فيديو

انتقامًا لابنة جارتهم.. ننشر القصة الكاملة لرجل قتل زوجته وطفلتيهما رميًا بالرصاص وذبحًا بالساطور في سوهاج

هتدفع التمن غالي.. تعرف على نتيجة مقاطعة فرنسا بسبب الإساءة للرسول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فقد بصره.. أب يخاطر بحياته لإنقاذ زوجته وأطفاله الـ4 من حريق مدمر

شاهد .. نجل الشهيد أحمد منسي في أول يوم دراسي بالمدرسة الدولية بالأكاديمية العربية

اطلالات غريبة.. بوسي شلبي تثير الجدل في الجونة