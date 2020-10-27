تعيين مديرين عموم جدد بجامعة بنها.. المهدي مديرا عاما للشئون الطبية

وقال الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، إن القرارات شملت تجديد تعيين رفعت نان داود أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية ، وتعيين الدكتور شريف عبد الله المهدي مديرا عاما للشئون الطبية بالجامعة.

كما شملت القرارات تجديد تعيين محمد سيد عبد الله أمينا لكلية الحقوق بدرجة مدير عام ، وتجديد تعيين سليمان عبده عبد النبي مديرا عاما لشئون التعليم بالجامعة.

وكان الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، أجرى جولة تفقدية بكلية الطب البيطري، والزراعة بمشتهر، رافقه خلالها الدكتور محمود عراقى عميد كلية الزراعة والدكتور محمد غانم عميد كلية الطب البيطري ووكلاء الكليات ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية.









واطمأن رئيس الجامعة، خلال جولته، على الإجراءات الاحترازية من حيث التباعد الاجتماعي، وارتداء الطلاب الكمامة وتطهير المدرجات والقاعات الدراسية بصفة مستمرة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".









وخلال الجولة افتتح السعيد معمل التشخيص البيطري بكلية الطب البيطري، وتفقد العيادات الخارجية للحيوانات الأليفة وقاعة الأنشطة الطلابية والعيادات الطبية بكلية الطب البيطري.









كما تفقد بكلية الزراعة مجمع المعامل البحثية، الذي يشمل معمل أبحاث التكنولوجيا الحيوية للنبات والأراضي والمياه والحيوان ومعمل الفحص الميكروسكوبي ومعمل الكيمياء وقاعة الأنشطة الطلابية بالكلية.









ووجه رئيس الجامعة الطلاب بالحفاظ على أنفسهم، وعلى الآخرين من خلال الالتزام بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها الجامعة.









وخلال الجولة قدم السعيد التهنئة للطلاب بمناسبة العام الدراسي الجديد، وحثهم على ممارسة الأنشطة الطلابية مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية.