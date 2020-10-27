AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بالبنط العريض لـ حسين الجسمي تتخطى 234 مليون مشاهدة

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 06:24 م
حسين الجسمي - بالبنط
حسين الجسمي - بالبنط العريض
Advertisements
سعيد فراج
حققت أغنية "بالبنط العريض" للفنان الإماراتي حسين الجسمي 234 مليونًا و128 ألف مشاهدة، بعد طرحها عبر قناته على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 15 أغسطس الماضي. 

وتقول كلمات الأغنية "حبيبي بالبُنط العريض .. غالي واقرب م الوريد .. حالتي تتشخص جُنون .. بيقولولي انا بيك مريض .. أتاري كُل ما احب فيك".

الأغنية من كلمات الأغنية "بدمنك وبقيت مزاج .. أتلحق بقى دي ف إيديك .. ما انت في لُقاك العلاج .. آه لقيت الطبطبه .. واقوى لو ما انتش بعيد .. ضحكتك فيها كهربا .. بابقى زي واحد جديد".

يذكر أن أغنية "بالبنط العريض" كلمات: أيمن بهجت قمر، وألحان: حسين الجسمي، وتوزيع ومكساج وماستر: توما.

حققت أغنية الحسّاس، لـ المطرب الإماراتي حسين الجسمي، 16 مليونا و500 ألف مشاهدة بعد طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، في الأول من يوليو. 

أغنية الحسّاس، لـ حسين الجسمي، تحمل في كلماتها، حوارًا عاطفيًا مع القلب، وجدد "الجسمي" من خلالها، تعاونه مع الشاعر أحمد الصانع، من توزيع ومكساج وماستر حسام كامل، وتضمنت الأغنية في حواره مع قلبه غنائيًا؛ كلمات مؤثرة وجميلة في وصف مشاعر الفرح والبعد عن الحزن. 

وتقول كلمات الأغنية: يا قلبي الحسّاس .. لو تنجرح لا بأس  .. في حُب يمحي حُب  .. وفي ناس تمحي ناس .. أرجوك لا تحزن .. ارتاح  واتطمن .. بعض اللقى مؤلم .. وبعض الفراق أحسن". 

وعرضت أغنية "الحسّاس" عبر قناة حسين الجسمي الرسمية في موقع YouTube بفيديو خاص تضمن كلمات الأغنية كاملة، وعرضت عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية. 

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالبنط العريض لـ حسين الجسمي تحقق 148 مليون مشاهدة

بالبنط العريض لـ حسين الجسمي تقترب من 173 مليون مشاهدة

حسين الجسمى يطرح أغنية جبار بالتعاون مع الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان

بالبنط العريض لـ حسين الجسمي تتخطى 181 مليون مشاهدة

بالبنط العريض لـ حسين الجسمي تتخطى 186 مليون مشاهدة

بالبنط العريض لـ حسين الجسمي تتخطى 194 مليون مشاهدة

ترشيحاتنا

محامي هدير الهادي بعد حكم حبسها سنتين: مؤمن بقضية موكلتي ومش هسيبها

رد أراضي الإصلاح الزراعي.. تفاصيل اجتماع وزيري العدل والأوقاف

لإنقاذ الفريق.. مدرب الرجاء المغربي يستدعي 3 شباب لمواجهة الزمالك

هروب الطلاب أعلى السطح بعد حريق في معهد صقر قريش بالمعادي

في عيد ميلاده الـ 28.. ستفيان شعراوي.. حكاية فرعون ضل الطريق

ثلاثي الزمالك يقتربون من الانضمام لـ المصري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجمبسوت شورت.. رانيا يوسف بإطلالة مثيرة للجدل على السجادة الحمراء بالجونة

بإطلالة ناعمة .. إنجي المقدم تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير

بـ الأحمر الناري.. نور قدري بإطلالة تخطف الأنظار من مهرجان الجونة