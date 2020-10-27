قطاع المياه: تفاوض إثيوبيا بشأن سد النهضة يتقلص نتيجة الضغط الدولي

قال الدكتور عبد الفتاح مطاوع رئيس قطاع المياه النيل الأسبق، إنه تم استئناف المفاوضات الخاصة بمياه النيل، مؤكدًا ان الاجتماعات توقفت لمدة شهرين.





وأضاف في مداخلة هاتفية برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن إثيوبيا قدمت مقترحات لم يتم الموافقة عليها، وكشف أن موقف اثيوبيا ضعيف أمام الاتحاد الافريقي و أمام المراقبين و أمام الجميع.





ولفت إلى أن فرص الجانب الاثيوبي فى التفاوض بشأن سد النهضة تتقلص نتيجة الضغط الدولي، مؤكدًا أن مراقبين من الاتحاد الأوروبي و امريكا يتابعون مفاوضات سد النهضة بين الأطراف الثلاثة.





وأشار إلى أن مصر تسعى للتوصل لحل يرضى الجميع، ولكن أثيوبيا تنظر فى اتجاه واحد، وكشف أنه يتمنى أن يكون هناك مرونة بين الأطراف للتوصل لـ حل يرضى الجميع بعد عودة التفاوض.





وأوضح أن هناك مشكلات كثيرة فى اثيوبيا بسبب كورونا و المشكلات الاقتصادية وظهور الجراد و المشكلات بين القبائل فى الداخل الأثيوبي.



