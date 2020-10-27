الهيئة القومية للتأمينات تزف بشرى سارة للمواطنين .. فيديو

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى تكليفات واضحة بتطوير الهيئة لرفع معاناة المواطنين، مشيرًا إلى أن الهيئة ستتحول إلى رقمية بكل ما تحمله هذه الكلمة، لتقديم الخدمات للمواطن في أقل سرعة.





وتابع "عوض"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن تحويل الهيئة إلى رقمية سيحدث في وقت قصير، لكن لم يتم تحديد الوقت بشكل رسمي حتى الآن، مضيفًا أن المنصة الالكترونية للهيئة ستقدم خدمة جديدة كل 3 شهور، من خلال خطة ضخمة لتطوير الهيئة سواء من خلال المقرات أو المنصة الالكترونية.





ولفت إلى أن عدد مقرات الهيئة ضخم جدًا ومنتشر في كافة أنحاء الجمهورية، معقبًا: "مكاتب التأمين ستكون مماثلة لشركات الاتصالات بمصر الموجدة حاليًا، المواطن ممكن ياخد خدمته من خلال الموبيل أو الحاسب الآلي".





وأضاف أن الدولة خلال الأربع سنوات الماضية قامت برفع المعاشات بصورة ملحوظة، وهذا أدى لطفرة كبيرة جدًا في المعاشات، لافتَا إلى أن قرار الرئيس برفع الحد الأدنى للمعاشات لـ900 جنيه كان قرارًا تاريخًا، معقبًا: "الأرقام قد تكون صغيرة، ولكن لا يجوز تقديم اشتراكات في التأمينات على مرتب 100 جنيه، ونطالب بحد أدنى للمعاش 2000 جنيه".