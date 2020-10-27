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رياضة

مش صح اللي بتعمله يا ممدوح عيد .. تركي آل الشيخ يهاجم بيراميدز بسبب رمضان صبحي

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 09:24 م
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
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مجدي سلامة
علق المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، على تواجد رمضان صبحي في حلقة تليفزيونية مع الإعلامي عمرو أديب أمس .

وقال تركي آل الشيخ عبر حسابه الشخصي على فيس بوك : " شاهدت جزء من لقاء عمرو اديب مع لاعب بيراميدز ... لم يعجبني التوقيت ولا الهدف ... ولازلت اطالب ادارة بيراميدز بتوضيح انقطاع علاقتي بالنادي ".

وتابع : " مش صح اللي بتعمله يا ممدوح عيد ... اذا عملت حاجه وانت مقتنع فيها واجه الناس ماتستخدموش اسم تركي آل الشيخ الى الان فيما تقومون به داخل نادي بيراميدز ".

وأختتم : " ادعو الاخ سالم الشامسي لحسم الموضوع .. وفي موضوع اخر انا لايقلقني الا التحكيم يوم ٦ نوفمبر واحذر وانصح الاتحاد الافريقي بوضوح لهذا الموضوع ... والتاسعه ان شاء الله".

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