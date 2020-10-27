مش صح اللي بتعمله يا ممدوح عيد .. تركي آل الشيخ يهاجم بيراميدز بسبب رمضان صبحي

علق المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، على تواجد رمضان صبحي في حلقة تليفزيونية مع الإعلامي عمرو أديب أمس .
وقال تركي آل الشيخ عبر حسابه الشخصي على فيس بوك : " شاهدت جزء من لقاء عمرو اديب مع لاعب بيراميدز ... لم يعجبني التوقيت ولا الهدف ... ولازلت اطالب ادارة بيراميدز بتوضيح انقطاع علاقتي بالنادي ".
وتابع : " مش صح اللي بتعمله يا ممدوح عيد ... اذا عملت حاجه وانت مقتنع فيها واجه الناس ماتستخدموش اسم تركي آل الشيخ الى الان فيما تقومون به داخل نادي بيراميدز ".
وأختتم : " ادعو الاخ سالم الشامسي لحسم الموضوع .. وفي موضوع اخر انا لايقلقني الا التحكيم يوم ٦ نوفمبر واحذر وانصح الاتحاد الافريقي بوضوح لهذا الموضوع ... والتاسعه ان شاء الله".