مستشار الرئيس للصحة: مصر سارت بمنحنى أفقي في عدد إصابات فيروس كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، إنه يتم متابعة معدل الاصابات بـ فيروس كورونا في مصر، مضيفا:" زيادة عدد الإصابات كان تطورا توقعناه ولكننا سرنا بمنحنى أفقي وليس رأسي في معدل الإصابات اليومية".





وأضاف محمد عوض تاج الدين في حواره على قناة " النيل للأخبار"،:" مصر سارت بمنحنى أفقي في عدد إصابات فيروس كورونا".





وتابع محمد عوض تاج الدين:" مصر وصلت للذروة باعداد كبيرة ثم بدأنا في الانخفاض في أعداد الإصابات، ولا يوجد اختفاء للحالات المصابة لأن فيروس كورونا مازال متواجد ".





واكمل محمد عوض تاج الدين:" شدة الحالات المصابة متدرجة بين حالات بسيطة ومتوسطة وشديدة"، مضيفا:" يجب على المواطن الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ".





ولفت محمد عوض تاج الدين:" فيروس كورونا فيروسي معدي ويختلف عن الانفلونزا الموسمية في انه قد يصيب عدد كبير من الحالات في وقت واحد ويعدي الكثير".



