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مستشار الرئيس للصحة: مصر سارت بمنحنى أفقي في عدد إصابات فيروس كورونا

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 09:29 م
كورونا
كورونا
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هاني حسين
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين  مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، إنه يتم  متابعة معدل الاصابات بـ فيروس كورونا  في مصر، مضيفا:"  زيادة عدد الإصابات كان تطورا توقعناه  ولكننا سرنا بمنحنى أفقي وليس رأسي في معدل الإصابات اليومية".

 وأضاف محمد عوض تاج الدين في حواره  على قناة " النيل للأخبار"،:" مصر سارت بمنحنى أفقي في عدد إصابات فيروس كورونا".

وتابع محمد عوض تاج الدين:" مصر وصلت للذروة باعداد كبيرة ثم بدأنا في الانخفاض في أعداد الإصابات، ولا يوجد اختفاء للحالات المصابة  لأن فيروس كورونا مازال متواجد ".

 واكمل محمد عوض تاج الدين:" شدة الحالات المصابة متدرجة بين حالات بسيطة ومتوسطة وشديدة"، مضيفا:" يجب على المواطن الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ".

 ولفت محمد عوض تاج الدين:" فيروس كورونا فيروسي معدي  ويختلف عن الانفلونزا الموسمية في انه قد يصيب عدد كبير من الحالات في وقت واحد ويعدي الكثير".

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