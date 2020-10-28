كوبري كلابشة الجديد.. قاطرة التنمية بمشروعات عملاقة على النيل في أسوان.. وطوله يمتد إلى 23 كم وعرضه 21 متراً

- مشروعات عملاقة على أرض أسوان

- كوبري كلابشة طوله يمتد إلى 23 كم وعرضه 21 متراً

- محور كلابشة الجديد يقع شمال مدينة كوم أمبو بـ 15 كم









عهد جديد وعصر جديد من المشروعات العملاقة التي أصبحت تمتد فى مختلف محافظات الجمهورية من خلال منظومة عمل متكاملة هنا وهناك يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وفى هذا الإطار نلقى فى السطور التالية عبر صفحة "صدى البلد " عن أبرز المشروعات العملاقة والكبرى الجارى تنفيذها على أرض محافظة أسوان عاصمة الشباب والثقافة والاقتصاد بقارة أفريقيا السمراء وهو مشروع " محور وكوبرى كلابشة الحر " والمقرر افتتاحها الشهر القادم بتكلفة 1,024 مليار جنيه.





لتمثل عروس الجنوب انطلاقة غير مسبوقة تؤهلها لمزيد من التقدم والتطور لتستعيد مكانتها التاريخية والحضارية على الوجه الأكمل.





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فمحور كلابشة الجديد يقع شمال مدينة كوم أمبو بـ 15 كم فى المسافة بين كوبرى أسوان الملجم وكوبرى ادفو ، ويمتد بطول 6 قرى وهي "فارس وفطيرة والسلسلة" التابعة لمركز كوم أمبو، و"دهميت ودابود والأمبيركاب" التابعة لمركز نصر النوبة.





فيما يصل طول الكوبرى الجديد إلى 23 كم وعرضه 21 متراً بواقع 2 حارة مرورية وبعرض 7,5 متر لكل إتجاه وتصل تكلفته لنحو مليار جنيه.





ويضم محور كلابشة الجديد 9 كبارى منها 4 كبارى رئيسية وهى ( كوبرى على الطريق الصحراوى الغربى – كوبرى على الطريق الزراعى الغربى – كوبري أعلي نهر النيل – كوبرى الطريق الزراعى الشرقى ) و 5 أنفاق لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف.





ويهدف الكوبرى إلى تخفيف الاختناقات المرورية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وتساهم المحاور الجديدة بكوبرى كلابشة فى حل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف، كما يهدف إنشاء الكوبري إلى خلق مجتمعات عمرانية جديدة غرب وشرق النيل.





ويساهم فى دعم الحركة السياحية المتنقلة بين مدن أسوان وكوم أمبو وإدفو، كما سوف يساهم الكوبرى الجديد فى ربط الطريق الغربى الصحراوى بالطريق الزراعى الشرقى .





فيما قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأن هذا الكوبرى يأتى ضمن 3 محاور طولية وعرضية على نهر النيل بتكلفة إجمالية ٤ مليار جنيه منها كوبرى دراو الجديد، ومحور وكوبرى خزان أسوان البديل لربط شرق النيل بغربه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف مد شرايين العمران والتنمية بصعيد مصر .