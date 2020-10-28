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اقتصاد

استقرار أسعار الذهب اليوم فى مصر

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 06:00 ص
مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
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علياء فوزى
استقرت أسعار الذهب اليوم بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2020 .

وتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر ما بين 831 و833 جنيها للجرام.

بلغ عيار 24 اليوم الأربعاء ما بين 950 و952 جنيها.

واستقر الجرام من عيار 22 مابين 871 و 873 جنيها.

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ووصل عيار 18 سجل اليوم الاربعاء ما بين 712 الى 714 جنيه.

وسجل سعر الجنيه الذهب 6664 جنيها.

بلغ السعر العالمى للذهب 1907 دولار للاوقية.


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

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