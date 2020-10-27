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رياضة

قبل الرحيل .. أحمد فتحي يشارك في تدريبات الأهلي .. شاهد

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 10:59 م
احمد فتحي
احمد فتحي
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مصطفى كرم
شارك أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي مجموعة من الصور من تدريبات النادي الأهلي. 

وظهر أحمد فتحي فى الصور وهو يبتسم  في مرانه استعدادا لآخر مباراة له مع النادي الأهلي بالدوري المصري. 


وتسود حالة من الترقب الشديد داخل النادي الأهلي حول الموقف النهائي لأحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق الأول للكرة من البقاء بالنادي وخوض مواجهة نهائي دوري أبطال افريقيا المقرر لها السادس من نوفمبر المقبل بإستاد القاهرة.


وشهدت الساعات القليلة الماضية العديد من التقارير التي تشير إلي إمكانية بقاء أحمد فتحي في الأهلي وعدم إستكمال تعاقده الذي وقعه مع بيراميدز بدءًا من الموسم المقبل. وحسب مصادر بالنادي فإن العلاقة بين فتحي والأهلي أصبحت علي وشك الأنتهاء بإحترام شديد، فهناك حالة من التقدير الخاص للجوكر من قبل إدارة القلعة الحمراء علي أن اللاعب يؤدي بمنتهي الجدية والقوة حتي أحر وقت له مع العلم أنه لم يحصل علي أي مستحقات منذ راتب شهر يوليو بعد إنتهاء تعاقده.

وقالت المصادر ان الأهلي لم يتحدث مع فتحي للبقاء بأي شكل سواء من قريب أو من بعيد برغم أن اللاعب لديه رغبة شديدة في خوض نهائي دوري أبطال افريقيا سواء كان في النهائي أم لا، وأضافت أن هناك نقطة فاصلة في الأمر وهي محل الخلاف الوحيد، فمسئولو القلعة الحمراء يرون أنه إذا اراد فتحي البقاء عليه أن ينهي امر تعاقده الذي وقعه مع بيراميدز وسيتم التجديد معه وتقديره، بينما "الجوكر" يري أنه إذا كان الأهلي يريده فعليه ان يتحدث مع مسئولي بيراميدز.

وأوضحت المصادر ان الأهلي لن يتعامل بأي حال من الاحوال مع مسئولي بيراميدز فهم يروا ان هذا النادي قد بني في الاساس ضد القلعة الحمراء والقائمين عليه حاليًا لا يشغلهم سوي خطف اللاعبين من بطل مصر.


وشددت المصادر على أن علاقة أحمد فتحي بالأهلي سوف تنتهي بشكل رسميا بعد مباراة طلائع الجيش المقرر لها نهاية الشهر الجاري، لكن اللاعب طلب بشكل ودي أن يكون متواجدًا في تدريبات الفريق مع زملائه والتواجد معهم في معسكر مواجهة نهائي دوري أبطال افريقيا حتي وإن كان لن يشارك.

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