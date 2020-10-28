AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

رانيا يوسف تتصدر تويتر.. والمتابعون بين تأييد وهجوم.. شاهد

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 04:17 ص
صدى البلد
Advertisements
رنا اشرف
تصدّرت رانيا يوسف موقع التواصل الاجتماعى تويتر؛ بعد إطلالتها أمس في مهرجان الجونة السينمائي.

ودخلت رانيا يوسف، قائمة الأكثر تغريدًا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"؛ بعد ساعات من نشر صور جديدة لها، بإطلالة جريئة، ارتدت خلالها جمبسوت قصير جدًا باللون الأسود اللامع؛ ما أشعل مواقع التواصل الاجتماعي.

اقرأ أيضًا:

وجاءت التعليقات رواد السوشيال ميديا ما بين الإعجاب وأخرى بالهجوم عليها، ما بين: "حلوه جدا انا بدعمك.. تقريبا الجو حر جدا عند رانيا.. انتى حبيتى الموضوع ولا إيه.. مقهورين من الملكة".

مدام رانيا يوسف خالص تقديري لشخصيتك المحترمة نحن نعاني من مجتمع يوجد به الكثير من الخطأ وكل إنسان حر في لبسه معتقده وطريقة تفكيره، حضرتك عاوز تلبسي كده؛ ده حريتك، ولكِ الثواب أو العقاب من عند الله، ولكن يوجد طلب صغير او رجاء، اجعلي صورك في مجتمعك الذي يقال عنه متحرر .

الجامبسوت حلو جداا

ويقام مهرجان الجونة السينمائي عن دورته الرابعة منذ يوم 23 أكتوبر؛ الذى اختير الإعلامية هيلدا خليفة لتقديم حفله.

ويعد مهرجان الجونة السینمائي واحدا من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط یهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغف بالسينما والمتحمس لها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل انطلاقه.. 20 صورة لنجمات أثرن الجدل بفساتين جريئة فى مهرجان الجونة الماضى

قبل انطلاق مهرجان الجونة.. شاهد| فساتين رانيا يوسف عرضتها للانتقاد العام الماضي

بـ الأحمر الناري .. دنيا ماهر تتألق في أحدث ظهور بمهرجان الجونة

بـ الجلد الأسود.. إطلالة مثيرة للجدل من ميس حمدان في مهرجان الجونة

20 فستانا لنجمات أثرن الجدل بإطلالاتهن في أول يوم لمهرجان الجونة

جمبسوت كب.. كندة علوش تثير الجدل برفقة زوجها عمرو يوسف

ترشيحاتنا

رانيا يوسف تتصدر تويتر.. والمتابعون بين تأييد وهجوم.. شاهد

ديلي ميل: ميلانيا ترامب تنفر منه وعلاقتهم الزوجية غريبة

أول تعليق رسمي من قطر على واقعة «كشف العذرية» في مطار الدوحة

مبروك عطية يقترح إلغاء إجازة المولد النبوي.. فيديو

بعد إيقاف مرتضى منصور.. وزير الرياضة يوجه رسالة طمأنينة لـ جماهير الزمالك

كيف تنصر نبيك وترد الإساءة عنه؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا .. كيا kia تطلق شعارا جديدا وتتجه للسيارات الكهربائية.. صور

طلاب مسيحيون ومسلمون يشكلون بأجسادهم جملة «إلا رسول الله» .. صور

أودي audi الألمانية تخطط للاستحواذ على بنتلي Bentley البريطانية.. تفاصيل