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تعليم

خلال مجلس الجامعة... رئيس جامعة الوادي يستعرض قرارات المجلس الأعلى للجامعات

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 09:19 ص
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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منصور ابوالعلمين
ترأس الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادي الجديد،  اجتماع مجلس الجامعة بحضور السادة عمداء٠ الكليات الست وامين عام الجامعة المساعد.

  حيث بدات جلسة الاجتماع بتقديم التهنئة لاعضاء هيئات التدريس والاجهزة المعاونة والعاملين والطلاب بمناسبة بدء العام الجامعى  الجديد 2020/2021 فى ظل الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الجامعة للوقاية من فيروس كورونا .

و تم خلال اجتماع المجلس   مناقشة  العديد من الموضوعات   منها : أهمية مشاركة الطلاب فى الأنشطة الطلابية فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد مع تطبيق واتخاذ  كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا .
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وأكد رئيس الجامعة  على اتخاذ الإجراءات الاحترازية فيما يتعلق بالعملية التعليمية، وشدد على الحرص على استخدام التدابير اللازمة كافة للوقاية من الوباء، ونوه على الحرص على استخدام نظام اليوم الكامل في الدراسة، وتقسيم الطلاب إلى مجموعات، واستثمار القوى البشرية بكل طاقاتها، والاستخدام الامثل للأماكن بكل الكليات ووجوب المتابعة للعملية التعليمية.

استعرض طنطاوي  قرارات المجلس الأعلى للجامعات بشأن الإستعداد للعام الدراسي الجديد والقرارات الخاصة بتشكيل اللجنة المعنية بمتابعة تنفيذ مسابقة أفضل موقع الكتروني للجامعة و اللجنة المعنية بمتابعة تنفيذ مسابقة أفضل جامعة واجهت تداعيات فيروس كورونا وتشكيل اللجنة المعنية بمتابعة تنفيذ مسابقة أفضل جامعة لاستقبال العام الدراسي الجديد.2020 / 2021

كما ناقش المجلس الرؤية والرسالة والقيم والغايات والأهداف الاستراتيجية لجامعة الوادي الجديد والمقدمة من مدير مركز ضمان الجودة والإعتماد أ.د. ماهر زنقور 
كما تم منح عدد من درجات الدكتوراه والماجستير وترقية عدد من السادة اعضاء هيئة التدريس ومنح الدبلومات ودرجة البكالوريوس والليسانس

كما استعرض المجلس توجيهات مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمى الدكتور خالد عبد الغفار  بشان تحصيل المساهمات التضامنية لصالح صندوق تكريم أُسر الشهداء ومفقودي العمليات الحربية والإرهابية.

كما ناقش المجلس توفير عدد من المنح الدراسية لصالح أُسر شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية بكليات الجامعة وإعفائهم من المصروفات الدراسية والمدن الجامعية ومصروفات الكتب الجامعية

كما تم عرض بروتوكول التعاون المبرم بين وزارة التضامن  وجامعة الوادي الجديد بشأن إنشاء وحدة التضامن الاجتماعي وتفعيلها بجامعة الوادي الجديد لصالح ذوى الهمم وتقديم الخدمات والمساعدات  للحالات المستحقة للدعم.











































































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