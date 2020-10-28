جامعة جنوب الوادي تنظم اختبارا تأهيليا لطلبة الدكتوراه بكلية التربية الرياضية

استقبل الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، لجنة الاختبار التأهيلي لطلبة الدكتوراه بكلية التربية الرياضية وذلك بحضور الدكتور احمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة.





وجه رئيس الجامعة، تعليمات بتوفير سبل الرعاية لأعضاء اللجنة لتسهيل مهام عملهم داخل جامعة جنوب الوادي وتمنى لكافة طلبة الدكتوراه المتقدمون للاختبار التأهيلي في هذه اللجنة دائم التوفيق، و مشيدًا بجهودهم في نيل الدراجات العلمية.





أجرى الدكتور أحمد عكاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، جولة تفقدية، لأعمال لجنة اختبارات التأهيل لطلبة الدكتورة وأشاد بالتنظيم الجيد، وبحسن إدارة اللجنة لمثل هذه الأمور.





وشارك الدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة وعميد كلية التربية السابق، فى اللجان الامتحانية لأعمال التأهيل لطلبة الدكتوراه والذى أشاد بطلاب الدكتوراه، و حثهم على الاستمرار في جهودهم في البحث العلمي.





وجه الدكتور أشرف محمد موسى، عميد كلية التربية الرياضية، الشكر لإدارة الجامعة، لتوفير كل السبل وكافة الإمكانيات لإنجاح هذه الاختبارات وظهورها بالمظهر اللائق بكلية التربية الرياضية بجامعة جنوب الوادي.





وأشار عميد كلية التربية الرياضية، إلى أنه شارك فى هذه الاختبارات ٥ طلاب منهم ٤ طلاب مدرسين مساعدين بالكلية وطالب من الخارج يمثلون أقسام التدريب الرياضي وقسم المناهج وطرق التدريس وقسم الإدارة الرياضية وقسم العلوم التربوية والنفسية الرياضية وقسم علوم الصحة الرياضية.





ضمت اللجنة كلا من: الدكتور نادر مرجان عميد كلية التربية الرياضية للبنين لأبو قير الأسبق، والدكتور ابراهيم البرعى عميد كلية التربية الرياضية جامعة سوهاج، و الدكتور مجدى حسن يوسف، عضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين شعبة الادارة الرياضية والأستاذ بكلية التربية الرياضية للبنين جامعة الإسكندرية، و الدكتور محمود فاروق صبره، رئيس قسم علوم الصحة الرياضية كلية التربية الرياضية بجامعة أسيوط ، والدكتور ابراهيم حسين أستاذ الإدارة الرياضية بكلية التربية الرياضية بجامعة أسيوط.







اقرأ أيضًا :





وكيل وزارة الصحة بقنا يتابع الحالات المصابة بكورونا في قرية الزوايدة



