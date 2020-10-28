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سعيد عكاشة يكشف الهدف من توقع ترامب بحدوث تزوير في الانتخابات

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 06:40 م
ترامب وبايدن
ترامب وبايدن
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البهي عمرو
قال الكاتب الصحفى سعيد عكاشة، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الانتخابات الأمريكية ستكون عن طريق التصويت بالبريد، موضحًا أن هناك مشكلات تحدث بسبب التصويت والفرز الذى يتم فى البريد.

وأضاف في مداخلة هاتفية برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن الرئيس الأمريكى ترمب قال إنه يتوقع بأن يكون هناك تزوير وتلاعب بالتصويت.

معلقًا: "ترامب يضغط على الناخبين الأمريكيين للنزل للتصويت فى الانتخابات".

وأشار إلى أن كلام ترامب نوع من انوع الدعاية، لجذب أعداد كبيرة من المواطنين للتصويت فى الانتخابات، وذلك للحصول على الأعداد الكبيرة.

ولفت إلى أن استطلاعات الرأى التى تقول أن ترامب يتقدم على بايدن لأول مرة، لا تؤثر على الناخب الأمريكي.

وأوضح أن الناخب الأمريكي لا يدلى لأحد بتصريحات صحيحة عن تصويته فى الانتخابات، ولذلك نؤكد أن استطلاعات الرأى لا يكون لها تأثير.

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