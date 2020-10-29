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ثقافة

قصور الثقافة تواصل احتفالاتها بمولد الرسول في الغربية

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 08:01 ص
قصر ثقافة المحلة
قصر ثقافة المحلة
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القسم الثقافي
واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم فعالياتها الثقافية والفنية بمدن وقرى محافظة الغربية، وذلك للاحتفال بذكرى ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث شهدت المواقع الثقافية بطنطا والمحلة وبسيون وغيرهم محاضرات وورش فنية بمشاركة من رواد المواقع والأطفال والشباب للتعريف بسيرة خاتم النبيين والتعلم من خلقه الكريم.

تسابق أطفال قصر ثقافة المحلة في تقديم لوحات فنية للتعبير عن مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي الشريف باستخدام الألوان المائية والخشبية والتي ضمت مجموعة متنوعة من أشكال "عروسة المولد" التي تعتبر من أهم مظاهر الاحتفال بالمولد في شوارع وضواحي مصر، فيما أكد الشيخ أشرف السماحي الإمام والخطيب بمديرية أوقاف الغربية أن جوانب عظمة النبي قد تعددت أشكالها، وأضاف قائلا: "الله وحده استطاع وصف نبيه المختار بقوله "وانك لعلى خلق عظيم"، وقال خاتم النبيين عن نفسه: "أدبني ربي فأحسن تأديبي". من جانبه قال الدكتور علي صابر خلال حديثه بندوة لبيت ثقافة كفر الزيات أن الاحتفال بمولد النبي هو أمر جائز تماما بشرط عدم الإتيان بما يخالف شرع الله.

استعرضت مكتبة قرية الأطفال بسبرباي تاريخ ظهور "عروسة المولد" وأسباب ارتباطها باحتفالات المصريين والذي تعود أصوله الى فترة حكم الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله، كما أكدت المحاضرة على اشتهار مدينة طنطا على تصنيع "حلاوة المولد" مما جعلها قبلة للزائرين للاستمتاع بطقوسها الدينية خلال الاحتفالات وشراء الحلوى، وكانت المكتبة قد نظمت ورشة فنية للأطفال حول كيفية رسم وتصميم نماذج من عروسة المولد.

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