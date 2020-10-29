لافتة وجريئة.. 10 صور تكشف عن إطلالات زوجة محمود العسيلي في عيد ميلادها

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تقوم زوجة محمود العسيلي بتنسيق الأحذية و الحقائب الأنيقة التي تزيد من جمال إطلالتها بالإضافة إلي ذلك تحرص على ارتداء الاكسسوارات و قطع المجوهرات التي تمنحها إطلالة متكاملة.