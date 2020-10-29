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لافتة وجريئة.. 10 صور تكشف عن إطلالات زوجة محمود العسيلي في عيد ميلادها

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 07:54 ص
زوجة محمود العسيلي
زوجة محمود العسيلي
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هاجر هانئ
حرص الفنان محمود العسيلي على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصورة جديدة له برفقة زوجته خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم بمناسبة عيد ميلادها.

تعتبر زوجة محمود العسيلي من المشاهير التي تحرص على مشاركة متابعيها بأبرز الإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات سواء الرسمية أو الكلاسيكية التي كشفت عن أناقتها وذوقها الرفيع في اختيار الملابس.

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تحرص زوجة محمود العسيلي على اختيار الإطلالات اللاتي تظهر بها، حيث تميل إلي اختيار قطع الملابس التي تكشف عن رشاقتها وقوامها المثالي، وتفضل الملابس الجريئة إلي حد ما.

تقوم زوجة محمود العسيلي بتنسيق الأحذية و الحقائب الأنيقة التي تزيد من جمال إطلالتها بالإضافة إلي ذلك تحرص على ارتداء الاكسسوارات و قطع المجوهرات التي تمنحها إطلالة متكاملة.

إليكم أبرز إطلالات زوجة محمود العسيلي في عيد ميلادها ... 




لافتة وجريئة.. 10 صور تكشف عن إطلالات زوجة محمود العسيلي في عيد ميلادها
لافتة وجريئة.. 10 صور تكشف عن إطلالات زوجة محمود العسيلي في عيد ميلادها
لافتة وجريئة.. 10 صور تكشف عن إطلالات زوجة محمود العسيلي في عيد ميلادها
لافتة وجريئة.. 10 صور تكشف عن إطلالات زوجة محمود العسيلي في عيد ميلادها
لافتة وجريئة.. 10 صور تكشف عن إطلالات زوجة محمود العسيلي في عيد ميلادها
لافتة وجريئة.. 10 صور تكشف عن إطلالات زوجة محمود العسيلي في عيد ميلادها
لافتة وجريئة.. 10 صور تكشف عن إطلالات زوجة محمود العسيلي في عيد ميلادها
لافتة وجريئة.. 10 صور تكشف عن إطلالات زوجة محمود العسيلي في عيد ميلادها
لافتة وجريئة.. 10 صور تكشف عن إطلالات زوجة محمود العسيلي في عيد ميلادها
لافتة وجريئة.. 10 صور تكشف عن إطلالات زوجة محمود العسيلي في عيد ميلادها
لافتة وجريئة.. 10 صور تكشف عن إطلالات زوجة محمود العسيلي في عيد ميلادها

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