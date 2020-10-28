من وضع الماكياج لكتب الكتاب.. شاهد حفل زفاف البلوجر سلمى الكباريتي





ونشرت المدونة المصرية مقاطع فيديو وصور عبر خاصية (استوري) بموقع إستجرام على مدار اليوم بدءا من وضع الماكياج حتى تصفيف الشعر وارتداء الفستان، واللمسات الأخيرة لإطلالتها المميزة.





واختارت سلمى باقة ورد كبيرة يصل طولها إلى أكثر من 50 سم، مع ارتداء تاج مطرز بحبات اللؤلؤ ومرتفع، والفستان ذو أكمام شفافة.





وتداول الكثير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي صور ومقاطع الفيديو عن حفل زفافها هي وزوجها محمود عبده مصفف الشعر المصري، وهذه أبرز الصور التي نشرتها عبر حسابها الخاص.

تصدرت البلوجر المصرية سلمى الكباريتي مواقع التواصل الإجتماعي بعد تداول صور ومقاطع فيديو من حفل زفافها لـ محمود عبده، الذي عقد اليوم.