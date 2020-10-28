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رياضة

خاص| بيراميدز يوجه الشكر لـ انتي تشاتشيتش وفتح الله يقود الفريق أمام المقاولون

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 11:14 م
انتي تيشاتيتش
انتي تيشاتيتش
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محمد رشاد
قال مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز إن مجلس إدارة الفريق قرر رحيل انتي تشاتشيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي عقب الهزيمة من نهضة بركان 0-1  في نهائي الكونفدرالية الأفريقية بالمغرب. 

كذلك ودع منافسات بيراميدز منافسات كأس مصر من ربع النهائي على يد طلائع الجيش بركلات الجزاء، وتأكد احتلاله المركز الثالث في الدوري الموسم الحالي، مما دفع مجلس إدارة الفريق السماوي من اتخاذ قرار الإقالة عقب الكونفيدرالية.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ صدى البلد  إلى أن المجلس حاليا يدرس عدد من السير الذاتية لمدربين أجانب لتولي القيادة الفنية للفريق خلفا للمدرب الكرواتي.

وتابع المصدر أن محمود فتح الله مدرب الفريق مستمر في منصبه، وكذلك لا مساس بالجهاز الإداري مع الفريق وعلى رأسهم هاني سعيد، سيتواجدون بشكل طبيعي مع الفريق.

وأكمل أن فتح الله سوف يُدير مباراة الفريق الأخيرة في الدوري أمام المقاولون العرب مع عمرو مختار ويتواجد أيضًا هاني سعيد بمقاعد البدلاء، بجانب مدرب حراس مؤقت من فريق الناشئين وهو حسن نصر. 

وشدد، أن هناك اتجاه للدفع بعدد من اللاعبين الشباب خلال المباراة ، كما أضاف أن انتي سيغادر مصر يوم الأحد المقبل وسيتم الإعلان عن المدير الفني الجديد للفريق.

وأتم أن ممدوح عيد المدير التنفيذي للنادي وجهه الشكر للجهاز الفني عن الفترة التي قضاها مع الفريق خلال الموسم الحالي ، على الرغم من تغيير العديد من المدربين خلال الموسم الحالي.

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