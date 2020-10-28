المرشح محمد الحناوى عن الدائرة السابعة الرحاب ومدينتى: جئت كى أحل مشاكلكم

وسط آلاف من الحضور من مختلف الفئات والأعمار جاء المؤتمر الانتخابى للمحامى محمد الحناوى (مرشح حزب مستقبل وطن عن الدائرة السابعة بمحافظة القاهرة وتشمل أقسام الرحاب ومدينتى والنزهة والشروق والقطامية والتجمع) بمثابة يوم للمصارحة، والتعايش مع هموم ومشاكل الأهالى وذلك بعدما نال المرشح الشاب محمد الحناوى تأييد أهالي الهايكستب.

وخلال المؤتمر ألقى المحامي محمد الحناوي (رقم 2 رمز الكتاب) كلمة من القلب عرض فيها سيرته الذاتية حيث ولد عام 1976، وحصل على ليسانس من كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، وواصل دراسته في الخارج ليحصل على درجة الماجستير في القانون والتسويق من جامعة لندن فى التمويل وحماية الاستثمار، كما زود من خبراته العلمية بدراسات فى كلية إعداد القادة بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية كما عمل محامى بالنقض ومستشار قانوني لعدد من المؤسسات الاقتصادية والقانونية، وعضو مساعد في المعهد الملكي البريطاني ومحكم فى مركز تحكيم عين شمس، ويشغل حاليا منصب نائب الرئيس التنفذي لمجموعة طلعت مصطفى القابضة.

ثم تحدث الحناوى بنبرة صادقة عن نشأته السياسية وما ممر به من عثرات جعلته اكثر اصرارا على العطاء حيث تعرض لاختبار بعدما فقد والديه في سن مبكرة نتيجة حادث، بعدها انتقل وشقيقتيه ليتربى في بيت سياسي عريق، وهو بيت الراحل البرلماني طلعت مصطفى النائب السابق بمجلس النواب ووكيل لجنة الإسكان لعدة سنوات، حيث شاء القدر أن يتوفى والداه في حادث مأساوى، فاحتضنه الراحل وتعلم في هذا البيت معانى الوطنية والولاء والانتماء لأرض مصر ومبادئ الشرف والإخلاص والجدية فى العمل ووضع المصلحة العامة فوق أي مصلحة شخصية، وهي كانت دافعه لاتخاذ قرار الترشح لعضوية مجلس النواب، مضيفا :"خرجت زمان من الدائرة دي مديها ضهري ومكسور الخاطر وكلي حزن، وأعود اليوم للترشح عنها لتلبية مطالب أهلها"، ليتفاعل الحاضرون مع قصته، ويحظى بتصفيق حار من أهالى الهايكستب والنزهة.

وقال الحناوى: الهايكستب مكانى واهلى.. ورقم تليفونى متاح لكم جميعا فى اى وقت وكل الوقت وحنحل مشاكلكم كلها بإذن الله ونحن مع بعض.

واضاف المرشح الشاب: لن اقول شعارات ولكنى جئت لكى اقدم حلولا.

وعقب كلمة المرشح محمد الحناوى صفق الجميع له هاتفين (بنحبك يا حناوى..بنحبك يا حناوى) وحرص الكثيرون على التقاط الصور التذكارية معه والتحدث معه عن مشاكلهم وامورهم فى جو من الود والمصارحة.