ترتيب المحافظات بين الأعلى والأقل في تقديم طلبات التصالح ..فيديو

قال خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن عدة محافظات شهدت قفزات نوعية كبيرة في طلبات التصالح على مخالفات البناء، ومنها الجيزة والقاهرة والشرقية، مؤكدا أنه تم مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة شهر.





وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن محافظة البحيرة تتصدر المشهد بجدارة، ويصل عدد طلبات التصالح بها إلى 227 ألفًا و599 طلبًا، وتليها القليوبية بـ 190 ألفًا 519 طلبًا، ثم المنوفية بـ 180 ألفًا و632 طلبا، فالشرقية بـ 162 ألفا و980 طلبا.





وأوضح قاسم ، أن تزايد طلبات التصالح يؤكد قناعة المواطن وجدية الدولة، مؤكدا أن هناك مليونين و100 ألف طلب للتصالح في مخالفات البناء حتى الآن، لافتا إلى أن محافظة الجيزة حققت ما يزيد على 133 ألف طلب تصالح. حتىالآن،ألف





وتابع أن محافظة الوادي الجديد أقل المحافظات في عدد الطلبات نظرا لطبيعتها منوها بأن أموال مخالفات التصالح ستتم إعادتها إلى نفس المحافظات لتطويرها وإنفاق 25% على الإسكان الاجتماعي، و39% ستعود إلى المحافظات لدعم الخدمات والباقي يوجه إلى قطاعات الدولة المختلفة.



