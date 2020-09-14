خالد قاسم: منع البناء نهائيا فى مدن وأحياء بالقاهرة والجيزة والإسكندرية.. فيديو

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان أجتمعوا أكثر من مرة مع محافظي الجيزة والقاهرة والإسكندرية بشأن وضع اشتراطات بنائية وأكواد للجراجات.





وأضاف الدكتور خالد قاسم خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور" الفضائية، أنه تم منع البناء نهائيا فى مدن وأحياء بالقاهرة والجيزة والإسكندرية.





وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية أن الهدف من وضع مجموعة من الاشتراطات البنائية تحقيق النسق الحضاري لمدن الدولة المصرية.





وأوضح الدكتور خالد قاسم أن بعد تطبيق هذه الاشتراطات على المحافظات سوف نخرج بدليل سوف نقوم بتطبيقه على باقى المحافظات مع تغير بسيط لما يناسب كل محافظة على حدة.