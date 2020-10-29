اللجنة الخماسية: ننتظر رد الفيفا على خارطة انتخابات اتحاد الكرة

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تحاد الكرة،

أنه تم إرسال مواعيد مقترحة لعقد اجتماعين للجمعية العمومية لاتحاد الكرة، الأولى قبل يوم 15 نوفمبر لإقرار اللائحة، والثانية قبل يوم 15 ديسمبر المقبل لانتخاب مجلس جديد وفقا لما سيراه الاتحاد الدولى "فيفا"، والذى يتضمن الموافقة على المواعيد المقترحة أو التعديل عليها.