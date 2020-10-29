AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

اللجنة الخماسية: ننتظر رد الفيفا على خارطة انتخابات اتحاد الكرة

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 03:40 ص
الاتحاد المصري لكرة
الاتحاد المصري لكرة القدم
Advertisements
حسام الحارتي
كشف جمال محمد علي، عضو اللجنة الخماسية في اتحاد الكرة، أنه سيتم توجيه الدعوة في الأيام المقبلة إلى أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة على أن يعقد اجتماع لأعضاء الجمعية العمومية طارئ قبل يوم 15 نوفمبر المقبل لاعتماد اللائحة.

وأضاف جمال محمد علي، في تصريحات هاتفية بفضائية "أون تايم سبورتس"، أنه سيتم إرسال خارطة الطريق لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة إلى الاتحاد الدولي.

وتابع "ننتظر رد الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن خارطة انتخابات اتحاد الكرة خلال الأيام المقبلة".

وأكد عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، أنه تم إرسال مواعيد مقترحة لعقد اجتماعين للجمعية العمومية لاتحاد الكرة، الأولى قبل يوم 15 نوفمبر لإقرار اللائحة، والثانية قبل يوم 15 ديسمبر المقبل لانتخاب مجلس جديد وفقا لما سيراه الاتحاد الدولى "فيفا"، والذى يتضمن الموافقة على المواعيد المقترحة أو التعديل عليها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد مجاهد: المادة ٢٨ تلزم اللجنة الخماسية بانعقاد العمومية الطارئة قبل ٣٠ نوفمبر

فيفا يحذر الخماسية: تحديد موعد الانتخابات والعمومية قبل 30 نوفمبر.. وإلا مراجعة عمل اللجنة

ننشر خطاب الفيفا للجبلاية بشأن العمومية والانتخابات

ورطة الانتخابات.. فيفا يتمسك والأوليمبية تهدد بالبطلان واللجنة الخماسية تناور

أكتوبر المقبل.. مصدر يكشف عن موعد انعقاد عمومية الجبلاية الطارئة لإقرار اللائحة

فيفا يمنح الجبلاية 24 ساعة لإرسال خارطة الطريق.. خطة الخماسية للخروج من الورطة وإمكانية إجراء انتخابات

ترشيحاتنا

أنيقة وجذابة.. شاهد إطلالة علا رشدي في اليوم السادس من مهرجان الجونة

ماكرون يعلن الإغلاق العام في فرنسا بسبب كورونا

بعد الفستان الجديد| 10 صور لـ رانيا يوسف عرّضتها للانتقاد بمهرجان الجونة

الكاروهات الأحمر.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بجمالها.. شاهد

مثيرة وجريئة.. شاهد| فساتين هدى الإتربي في مهرجان الجونة

بعد قليل بالصوت والصورة.. مرتضى منصور يلقي كلمته للتعليق على قرار مركز التسوية والتحكيم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلاف على الكمامة الواقية ينتهي بـ27 طعنة ومصاب في حالة حرجة.. تفاصيل

بالدولار .. تعرف على سعر فستان ريا أبي راشد في الجونة

875 دولار بعد الخصم.. سعر فستان أروى جودة يثير الجدل