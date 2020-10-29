اللجنة الخماسية: ننتظر رد الفيفا على خارطة انتخابات اتحاد الكرة

كشف جمال محمد علي، عضو اللجنة الخماسية في اتحاد الكرة، أنه سيتم توجيه الدعوة في الأيام المقبلة إلى أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة على أن يعقد اجتماع لأعضاء الجمعية العمومية طارئ قبل يوم 15 نوفمبر المقبل لاعتماد اللائحة.
وأضاف جمال محمد علي، في تصريحات هاتفية بفضائية "أون تايم سبورتس"، أنه سيتم إرسال خارطة الطريق لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة إلى الاتحاد الدولي.
وتابع "ننتظر رد الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن خارطة انتخابات اتحاد الكرة خلال الأيام المقبلة".
وأكد عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، أنه تم إرسال مواعيد مقترحة لعقد اجتماعين للجمعية العمومية لاتحاد الكرة، الأولى قبل يوم 15 نوفمبر لإقرار اللائحة، والثانية قبل يوم 15 ديسمبر المقبل لانتخاب مجلس جديد وفقا لما سيراه الاتحاد الدولى "فيفا"، والذى يتضمن الموافقة على المواعيد المقترحة أو التعديل عليها.