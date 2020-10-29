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أخبار العالم

أمريكا: خطر فرض عقوبات على تركيا بات حقيقيا جدا

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 03:42 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إن خطر فرض عقوبات أمريكية على تركيا بات حقيقيا جدا.

وأضافت الوزارة أن الأتراك يواصلون السعي خلف تطوير منظومة إس-400 الروسية، مشيرةً إلى أنّ "العقوبات فكرة باتت مطروحة إلى حدّ بعيد".

يأتي ذلك بعد أن أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي أن بلاده اختبرت في 16 أكتوبر منظومة الدفاع الجوي الروسية التي تقول واشنطن إنّها تتعارض وعضوية تركيا في حلف شمال الأطلسي.

ويمكن للإدارة الأمريكية أن تفرض على أنقرة عقوبات اقتصادية بموجب قانون أقرّه الكونجرس بشبه إجماع في 2017 "لمواجهة خصوم أمريكا من خلال العقوبات".

وينصّ القانون بشكل خاص على فرض عقوبات بصورة تلقائية عندما تبرم دولة ما "صفقة مهمّة" مع قطاع التسليح الروسي.

ولفت كلارك كوبر، المسئول عن مبيعات الأسلحة في الوزارة، إلى أن واشنطن أبلغت منذ العام الماضي حليفتها الاستراتيجية أنقرة أنّ الخط الأحمر بالنسبة للولايات المتّحدة سيكون تشغيل منظومة إس-400 التي اشترتها أنقرة من موسكو في 2017 في إطار تقاربها مع موسكو.

وقال "لقد أوضحنا لأنقرة أنّ اختبار صواريخ إس-400 غير مقبول على الإطلاق"، مشيرًا إلى أنّ الإدارة الأمريكية ما زالت تبذل جهودًا "لإقناع تركيا بعدم تشغيل صواريخ إس-400".

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