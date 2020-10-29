«انتي معلمة».. حمو بيكا يكشف عن أحدث أعماله برفقة الراقصة لورديانا وعمر كمال

نشر حمو بيكا مطرب المهرجانات صورة جديدة، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".





وظهر حمو بيكا برفقة عمر كمال والراقصة البرازيلية لورديانا أثناء التحضير لعمل فنى جديد.





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وكتب كتب حمو بيكا معلقا على الصورة "استنونا قريبا - انتى معلمة".





جاء ذلك بعدما أثارت الراقصة البرازيلية لورديانا حالة من الجدل الواسع فور انتشار مقطع فيديو لها فى مركز تجميل وهى ترقص على أنغام أغنية "اخواتى" للمطرب الشعبى شحته كاريكا، بعد أن أنهت جلسة عناية بشعرها وكانت سعيدة بالنتيجة، فقامت بالرقص على الأغنية ولكن بعد دقائق من نشر المقطع على وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت حديث الساعة في مصر.





لورديانا تحمل الجنسية البرازيلية وتعيش فى مصر منذ 4 سنوات تقريبا.



