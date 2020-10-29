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أخبار العالم

رغم الارتفاع غير المسبوق في إصابات كورونا.. الأردن يعيد فتح المعابر أمام المسافرين

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 08:50 ص
الأردن
الأردن
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محمود نوفل
أعلنت المملكة الأردنية الهاشمية اليوم عن فتح بعض المعابر البرية والجسور لاستقبال المسافرين، بعد أن أعلنت الحكومة في وقت سابق عن ذلك.

جاء فتح بعض المعابر والجسور (مركز حدود المدورة، وجسر الملك حسين، وجسر الشيخ حسين) والتي دام إغلاقها عدة شهور بسبب جائحة كورونا وفق بروتوكول صحي وإجراءات تتطلب التسجيل المسبق على منصة visit Jordan الإلكترونية، حيث قامت الحكومة بإقرار الإجراءات والبروتوكول الصحي الذي وضعته لجنة تنظيم الميدان والمعابر الحدودية.

وبيًنت الحكومة أن القرار يسعى إلى الموازنة بين الحاجة الماسة للعديد من الأردنيين للعودة برًا إلى وطنهم، وضبط حالات الإصابة الخارجية للحد من انتشار الوباء.

وأفادت الحكومة بأن المعابر الحدودية البرية التي ستستقبل المسافرين في هذه المرحلة تقتصر على مركز حدود المدورة، وجسر الملك حسين، وجسر الشيخ حسين (المعبر الشمالي)، وفق إجراءات وضوابط لأعداد المسافرين خاصة بكل معبر.

ويُشار الي ان المملكة الأردنية الهاشمية تشهد ارتفاعا غير مسبوقا في أعداد اصابات بفيروس كورونا المستجد حيث سجلت بالأمس 3087 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و32 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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